В МИД РФ назвали произволом обыски в генконсульстве в Сан-Франциско

Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали проникновение американских спецслужб в помещения генконсульства РФ в
Сан-Франциско.
МИД РФ: «Несмотря на предупреждения, власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений. Сегодня ими полностью захвачены все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско — жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция Генконсула».
В российском МИД расценили действия американских властей как очередное грубейшее нарушение международного права. В ведомстве напомнили, что с декабря прошлого года в США были захвачены уже пять дипломатических объектов, которые являются собственностью России.
МИД РФ: «Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск. Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они — захватчики. Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол».
В Москве выразили решительный протест в связи с действиями США и отметили, что оставляют за собой право на ответ. В МИД отметили, что краеугольным камнем дипломатии всегда был принцип взаимности, поэтому «американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились» на аналогичные действия в их представительствами на территории РФ.
В российском МИД расценили действия американских властей как очередное грубейшее нарушение международного права. В ведомстве напомнили, что с декабря прошлого года в США были захвачены уже пять дипломатических объектов, которые являются собственностью России.
МИД РФ: «Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск. Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они — захватчики. Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол».
В Москве выразили решительный протест в связи с действиями США и отметили, что оставляют за собой право на ответ. В МИД отметили, что краеугольным камнем дипломатии всегда был принцип взаимности, поэтому «американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились» на аналогичные действия в их представительствами на территории РФ.
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