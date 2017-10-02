Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
    «Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство. МИД РФ, США, обыски, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство

    «Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство

    3 комментария
    • Кадр из видео: Russian Foreign Ministry - МИД России / facebook.com
    «Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство

    «Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство

    «Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство
    • Кадр из видео: Russian Foreign Ministry - МИД России / facebook.com

      • Американские спецслужбы продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, расположенных на территории США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

      МИД РФ: «Ужас на крыльях ночи. Черные плащи — 2. Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско».

      Сообщение российского ведомства дополнено видеозаписью, на которой запечатлены американские агенты, пытающиеся попасть на территорию объекта под покровом ночи.




      В МИД в очередной раз напомнили, что своими действиями американская сторона нарушает международное право и собственное законодательство.

      В конце августа власти США потребовали к 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски, которые в Госдепе назвали «инспекцией». В МИД РФ заявили, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты».

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru