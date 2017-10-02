«Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство

Американские спецслужбы продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, расположенных на территории США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
МИД РФ: «Ужас на крыльях ночи. Черные плащи — 2. Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско».
Сообщение российского ведомства дополнено видеозаписью, на которой запечатлены американские агенты, пытающиеся попасть на территорию объекта под покровом ночи.
В МИД в очередной раз напомнили, что своими действиями американская сторона нарушает международное право и собственное законодательство.
В конце августа власти США потребовали к 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски, которые в Госдепе назвали «инспекцией». В МИД РФ заявили, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты».
Сообщение российского ведомства дополнено видеозаписью, на которой запечатлены американские агенты, пытающиеся попасть на территорию объекта под покровом ночи.
Ужас на крыльях ночи. Чёрные плащи-2. Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско @consulrussiaSF pic.twitter.com/CPtBqWfSIZ— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 2 октября 2017 г.
В МИД в очередной раз напомнили, что своими действиями американская сторона нарушает международное право и собственное законодательство.
В конце августа власти США потребовали к 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски, которые в Госдепе назвали «инспекцией». В МИД РФ заявили, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты».
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