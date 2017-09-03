В Госдепе назвали обыски в российских дипмиссиях «инспекцией»

Американские власти нагрянули с обысками в дипломатические здания РФ в США — генконсульство в
Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Уже опубликовано видео вторжения в здания, которые обладают дипломатическим иммунитетом. Однако Госдеп продолжает отрицать сам факт обысков и говорит, что это была лишь инспекция.
Корреспондент НТВ Антон Пономарёв узнал подробностями выселения российских дипломатов. Сначала должны были быть захваты зданий, потом — обыски, но в результате решили совместить. В черных машинах на пустой парковке Генерального консульства России в Сан-Франциско — сотрудники ФБР. В духе худших шпионских фильмов офицеры со всей ответственностью проверяли стены и чердаки, осматривали чуланы и потолки, заходили в квартиры российских дипломатов.
На закрытие генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне американцы отвели всего двое суток. Здания остаются собственностью России, но, по мнению американцев, больше не обладают дипломатическим иммунитетом. Отсюда вывод: их можно осматривать и обыскивать. Но американские власти называют эти действия «обходом» и «инспекцией», которые проводились якобы для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий. При этом они не поясняют, какой для этого есть повод.
Нью-йоркский офис торгового представительства России в Соединенных Штатах — это не особняк и не отдельно стоящее здание. Это именно офис — №1500 на 15-м этаже офисного центра на Лексингтон-авеню, который РФ просто арендовала. В субботу там тоже прошли обыски. Сейчас он закрыт.
Российский МИД на своем сайте и в социальных сетях вел прямую трансляцию обысков у дипломатов в Сан-Франциско и Вашингтоне. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала обыски «адской клоунадой», притом «тупой, незаконной, бессмысленной».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали, теперь мы видели все. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди, сами откроем, зачем портить нашу же собственность?»
К зданию торгпредства сотрудники Госдепартамента вызвали службу по взлому замков и дверей. Но ее помощь не потребовалась.
Александр Стадник, торгпред РФ в США: «Если в двух словах, мы являемся свидетелями яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали и не приветствовали».
Но обыски не обошлись без скандалов. Липовой новостью №1 стало сообщение о намерении сотрудников генконсульства получить политическое убежище в США. А накануне местные СМИ обсуждали «чрезвычайную ситуацию» в здании российской миссии. Дым, шедший из трубы генконсульства, стал основой для десятка острых репортажей и поводом для вызова пожарной охраны в день переезда.
Российский МИД объяснил дым из трубы подготовкой всех систем жизнеобеспечения здания к консервации. Были вынуждены сжигать личные дела граждан с паспортными и визовыми данными — из соображений безопасности выбрасывать подобные документы на свалку не принято. Накануне Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров объявил о закрытии диппредставительства.
Сергей Петров, генконсул РФ в Сан-Франциско: «Консульство как учреждение в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда».
Торговое представительство России тоже освободило здание в Вашингтоне в срок. Миссия продолжит свою работу в США. Семьи шести дипломатов переехали на территорию российского посольства. Там они уже они оборудовали и свои рабочие места.
На закрытие генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне американцы отвели всего двое суток. Здания остаются собственностью России, но, по мнению американцев, больше не обладают дипломатическим иммунитетом. Отсюда вывод: их можно осматривать и обыскивать. Но американские власти называют эти действия «обходом» и «инспекцией», которые проводились якобы для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий. При этом они не поясняют, какой для этого есть повод.
Нью-йоркский офис торгового представительства России в Соединенных Штатах — это не особняк и не отдельно стоящее здание. Это именно офис — №1500 на 15-м этаже офисного центра на Лексингтон-авеню, который РФ просто арендовала. В субботу там тоже прошли обыски. Сейчас он закрыт.
Российский МИД на своем сайте и в социальных сетях вел прямую трансляцию обысков у дипломатов в Сан-Франциско и Вашингтоне. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала обыски «адской клоунадой», притом «тупой, незаконной, бессмысленной».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали, теперь мы видели все. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди, сами откроем, зачем портить нашу же собственность?»
К зданию торгпредства сотрудники Госдепартамента вызвали службу по взлому замков и дверей. Но ее помощь не потребовалась.
Александр Стадник, торгпред РФ в США: «Если в двух словах, мы являемся свидетелями яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали и не приветствовали».
Но обыски не обошлись без скандалов. Липовой новостью №1 стало сообщение о намерении сотрудников генконсульства получить политическое убежище в США. А накануне местные СМИ обсуждали «чрезвычайную ситуацию» в здании российской миссии. Дым, шедший из трубы генконсульства, стал основой для десятка острых репортажей и поводом для вызова пожарной охраны в день переезда.
Российский МИД объяснил дым из трубы подготовкой всех систем жизнеобеспечения здания к консервации. Были вынуждены сжигать личные дела граждан с паспортными и визовыми данными — из соображений безопасности выбрасывать подобные документы на свалку не принято. Накануне Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров объявил о закрытии диппредставительства.
Сергей Петров, генконсул РФ в Сан-Франциско: «Консульство как учреждение в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда».
Торговое представительство России тоже освободило здание в Вашингтоне в срок. Миссия продолжит свою работу в США. Семьи шести дипломатов переехали на территорию российского посольства. Там они уже они оборудовали и свои рабочие места.
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