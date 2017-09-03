Торгпред РФ в США назвал ситуацию с обысками дипломатическим вандализмом

В США прошли обыски в российских дипломатических зданиях. Речь о генконсульстве в
Сан-Франциско и торговых представительствах в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Видео вторжения в здания, которые обладают дипломатическим иммунитетом, опубликовала Мария Захарова. При этом Госдеп продолжает отрицать, что это были обыски. Там вторжение в российские объекты назвали инспекцией. Якобы хотели удостовериться, что дипломаты действительно освободили здания.
Александр Стадник, торговый представитель РФ в США: «Мы являемся свидетелями яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом. Таких непрошеных гостей мы не ждали и не приветствовали».
Мария Захарова с сарказмом назвала происходящее «торжеством демократии» и унизительным цирковым представлением мирового масштаба. По ее словам, чтобы отвлечь внимание от правового беспредела, некоторые американские СМИ даже распространили фейк. Якобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско попросили политического убежища.
Российский МИД направил США ноту протеста, которую Вашингтон проигнорировал. Москва призывала отказаться от посягательства на иммунитет дипсобственности России и указала, что оставляет за собой право на ответные меры.
О грубейшем нарушении Штатами международных норм написал в Twitter основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. По его словам, если российские миссии относятся к дипобъектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией, которую одобрили США.
Александр Стадник, торговый представитель РФ в США: «Мы являемся свидетелями яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом. Таких непрошеных гостей мы не ждали и не приветствовали».
Мария Захарова с сарказмом назвала происходящее «торжеством демократии» и унизительным цирковым представлением мирового масштаба. По ее словам, чтобы отвлечь внимание от правового беспредела, некоторые американские СМИ даже распространили фейк. Якобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско попросили политического убежища.
Российский МИД направил США ноту протеста, которую Вашингтон проигнорировал. Москва призывала отказаться от посягательства на иммунитет дипсобственности России и указала, что оставляет за собой право на ответные меры.
О грубейшем нарушении Штатами международных норм написал в Twitter основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. По его словам, если российские миссии относятся к дипобъектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией, которую одобрили США.
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