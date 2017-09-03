Захарова назвала «адской клоунадой» обыски дипсобственности РФ в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обыски, которые американские спецслужбы проводят в помещениях дипучреждений РФ в США.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная. Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали — теперь мы видели всё. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность».
Соответствующая запись появилась на странице Захаровой в Facebook.
Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США проводят обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников. В Вашингтоне агенты нагрянули в торгпредство РФ в США. МИД РФ в соцсетях публикует кадры «осмотра» помещений.
Соответствующая запись появилась на странице Захаровой в Facebook.
«Дуря в мустыне»Опубликовано Марией Захаровой 2 сентября 2017 г.
Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская к…
Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США проводят обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников. В Вашингтоне агенты нагрянули в торгпредство РФ в США. МИД РФ в соцсетях публикует кадры «осмотра» помещений.
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