Top Disco Pop
Недоступно в Вашей стране
Top Disco Pop 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 01:23

    Захарова назвала «адской клоунадой» обыски дипсобственности РФ в США

    комментировать
    • Фото РИА Новости
    Захарова назвала «адской клоунадой» обыски дипсобственности РФ в США

    Захарова назвала «адской клоунадой» обыски дипсобственности РФ в США

    Захарова назвала «адской клоунадой» обыски дипсобственности РФ в США
  • Фото РИА Новости

    • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обыски, которые американские спецслужбы проводят в помещениях дипучреждений РФ в США.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная. Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали — теперь мы видели всё. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность».

    Соответствующая запись появилась на странице Захаровой в Facebook.

    «Дуря в мустыне»

    Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская к…

    Опубликовано Марией Захаровой 2 сентября 2017 г.


    смотретьМИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    МИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США проводят обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников. В Вашингтоне агенты нагрянули в торгпредство РФ в США. МИД РФ в соцсетях публикует кадры «осмотра» помещений.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru