МИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США

МИД России назвал противоправными действия властей США в отношении российских дипломатических объектов.
Из сообщения МИД РФ: «Предлагаем вашему вниманию видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят „осмотр“ помещений».
Видео осмотра сотрудниками ФБР здания российского Генерального консульства в Сан-Франциско.Опубликовано МИД России 2 сентября 2017 г.
In this & the following posts we publish photo & video evidences of illegal actions by the US authorities which in violation of international law and their own legislation have invaded Russian diplomatic facilities & are conducting an «examination» of the premises. We begin with materials from the Russian Consulate General in San Francisco which is being under rummage by the FBI right now | В этом и следующих постах — фото и видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят «осмотр» помещений. Начинаем с материалов из Генерального консульства России в Сан-Франсиско, в котором ФБР проводит обыск.Опубликовано МИД России 2 сентября 2017 г.
Госдеп США ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Россия назвала эти действия недружественным шагом.
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