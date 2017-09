МИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США

In this & the following posts we publish photo & video evidences of illegal actions by the US authorities which in violation of international law and their own legislation have invaded Russian diplomatic facilities & are conducting an «examination» of the premises. We begin with materials from the Russian Consulate General in San Francisco which is being under rummage by the FBI right now | В этом и следующих постах — фото и видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят «осмотр» помещений. Начинаем с материалов из Генерального консульства России в Сан-Франсиско, в котором ФБР проводит обыск.