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  • 03.09, 02:55

    Ассанж напомнил о неприкосновенности дипсобственности РФ в США

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    Ассанж напомнил о неприкосновенности дипсобственности РФ в США

    Ассанж напомнил о неприкосновенности дипсобственности РФ в США

    Основатель сайта WikiLeaks Джулин Ассанж напомнил властям США о неприкосновенности российских дипломатических объектов на американской территории.

    Ассанж написал в Twitter: «Если российские миссии относятся к стандартным дипломатическим объектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях (VDR), которую одобрили США».

    По его словам, «неважно, что Россия делает с объектами», как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными.




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