Ассанж напомнил о неприкосновенности дипсобственности РФ в США

Основатель сайта WikiLeaks Джулин Ассанж напомнил властям США о неприкосновенности российских дипломатических объектов на американской территории.
Ассанж написал в Twitter: «Если российские миссии относятся к стандартным дипломатическим объектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях (VDR), которую одобрили США».
По его словам, «неважно, что Россия делает с объектами», как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными.
В субботу американские спецслужбы провели обыски в генконсульстве РФ в Сан-Франциско и торгпредстве РФ в Вашингтоне.
По его словам, «неважно, что Россия делает с объектами», как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными.
If Russia’s missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by the U.S. https://t.co/ebMv0Z1DU3 pic.twitter.com/jQw7Z4TCni— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г.
It doesn’t matter what Russia is doing with the properties. Once the U.S. agrees to list them as diplomatic posts they become inviolable.— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г.
В субботу американские спецслужбы провели обыски в генконсульстве РФ в Сан-Франциско и торгпредстве РФ в Вашингтоне.
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