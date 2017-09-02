В США сотрудники спецслужб начали обыскивать загранпредставительства России.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ведомство будет публиковать в соцсетях фото и видеоматериалы «об этом торжестве демократии».
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско „попросили политического убежища“. Классика информационных войн».
Ранее МИД сообщил, что спецслужбы США 2 сентября намерены провести обыски в генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В Госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались около 21:00.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско „попросили политического убежища“. Классика информационных войн».
Ранее МИД сообщил, что спецслужбы США 2 сентября намерены провести обыски в генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В Госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались около 21:00.
Комментарии