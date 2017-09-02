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  • 02.09, 23:53

    Захарова: слухи о планах дипломатов РФ просить убежища в США — фейк

    4 комментария
    • Фото РИА Новости
    Захарова: слухи о планах дипломатов РФ просить убежища в США — фейк

    Захарова: слухи о планах дипломатов РФ просить убежища в США — фейк

    Захарова: слухи о планах дипломатов РФ просить убежища в США — фейк
  • Фото РИА Новости

    • В США сотрудники спецслужб начали обыскивать загранпредставительства России.

    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ведомство будет публиковать в соцсетях фото и видеоматериалы «об этом торжестве демократии».

    Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско „попросили политического убежища“. Классика информационных войн».



    смотретьМосква выразила Вашингтону протест в связи с грядущими обысками дипсобственности РФ
    Москва выразила Вашингтону протест в связи с грядущими обысками дипсобственности РФ
    Ранее МИД сообщил, что спецслужбы США 2 сентября намерены провести обыски в генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В Госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались около 21:00.

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