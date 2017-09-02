В торговом представительстве РФ в Вашингтоне начинаются обыски

Доступ к зданиям торгового представительства России в Вашингтоне и его отделениям в
Нью-Йорке закрылся в субботу в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве). После этого помещениях пройдут обыски.
Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин рассказал, что сегодня закрывается торгпредство России в Вашингтоне. После этого американские должностные лица намерены провести в зданиях досмотр, передает ТАСС.
Николай Лахонин: «Сейчас, в два часа (в 21:00 по Москве — ред.), будет досмотр. Формально его будет проводить Госдепартамент США».
Кроме того, спецслужбы США планируют провести обыск в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.
Между тем Лахонин уточнил, что сотрудники торгового представительства в Вашингтоне не были уволены. После закрытия торгпредства они переедут работать на территорию посольства РФ в США, передает «Интерфакс». Отвечая на вопрос о том, успели ли работники собрать вещи в установленный американской стороной срок, он заявил, что «за два дня они вывезли только самое необходимое для дальнейшей работы».
Николай Лахонин: «Они будут работать, их никто не увольнял. Они сюда приехали работать. Торгпредство продолжает работать».
Напомним, в минувший четверг США ответили на сокращение американского дипломатического присутствия в России: было принято решение закрыть Генконсульство РФ в Сан-Франциско и доступ к зданиям торгпредства в Вашингтоне и его филиалу в Нью-Йорке.
Николай Лахонин: «Сейчас, в два часа (в 21:00 по Москве — ред.), будет досмотр. Формально его будет проводить Госдепартамент США».
Кроме того, спецслужбы США планируют провести обыск в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.
Между тем Лахонин уточнил, что сотрудники торгового представительства в Вашингтоне не были уволены. После закрытия торгпредства они переедут работать на территорию посольства РФ в США, передает «Интерфакс». Отвечая на вопрос о том, успели ли работники собрать вещи в установленный американской стороной срок, он заявил, что «за два дня они вывезли только самое необходимое для дальнейшей работы».
Николай Лахонин: «Они будут работать, их никто не увольнял. Они сюда приехали работать. Торгпредство продолжает работать».
Напомним, в минувший четверг США ответили на сокращение американского дипломатического присутствия в России: было принято решение закрыть Генконсульство РФ в Сан-Франциско и доступ к зданиям торгпредства в Вашингтоне и его филиалу в Нью-Йорке.
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