Генконсульство РФ в Сан-Франциско с 1 сентября прекращает прием посетителей

Посольство России в США информирует о том, что с 1 сентября генеральное консульство РФ в
Сан-Франциско не будет принимать посетителей.
Сообщение посольства РФ в США: « В связи с решением властей США закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско прием посетителей с 1 сентября прекращается».
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там также содержится информация, что выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13:00 по местному времени (23:00 по Москве) 1 сентября.
В четверг Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Вашингтон доложил, что выполнил требование РФ сократить штат своей дипмиссии, и сообщил, что следующего сокращения штата российских дипломатов в США не будет. Новый посол России в США Анатолий Антонов уже дал комментарий, что в ответ на решение США о закрытии российских дипломатических объектов Россия будет действовать спокойно и профессионально.
Напомним, США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. С 1 сентября выдача виз должна возобновиться, но только в Москве.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там также содержится информация, что выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13:00 по местному времени (23:00 по Москве) 1 сентября.
В четверг Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Вашингтон доложил, что выполнил требование РФ сократить штат своей дипмиссии, и сообщил, что следующего сокращения штата российских дипломатов в США не будет. Новый посол России в США Анатолий Антонов уже дал комментарий, что в ответ на решение США о закрытии российских дипломатических объектов Россия будет действовать спокойно и профессионально.
Напомним, США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. С 1 сентября выдача виз должна возобновиться, но только в Москве.
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