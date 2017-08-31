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  • 31.08, 23:26

    Генконсульство РФ в Сан-Франциско с 1 сентября прекращает прием посетителей

    4 комментария
    Генконсульство РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr> с 1 сентября прекращает прием посетителей

    Генконсульство РФ в Сан-Франциско с 1 сентября прекращает прием посетителей

    Генконсульство РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr> с 1 сентября прекращает прием посетителей

    Посольство России в США информирует о том, что с 1 сентября генеральное консульство РФ в Сан-Франциско не будет принимать посетителей.

    Сообщение посольства РФ в США: « В связи с решением властей США закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско прием посетителей с 1 сентября прекращается».

    Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

    Там также содержится информация, что выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13:00 по местному времени (23:00 по Москве) 1 сентября.

    В четверг Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Вашингтон доложил, что выполнил требование РФ сократить штат своей дипмиссии, и сообщил, что следующего сокращения штата российских дипломатов в США не будет. Новый посол России в США Анатолий Антонов уже дал комментарий, что в ответ на решение США о закрытии российских дипломатических объектов Россия будет действовать спокойно и профессионально.

    Напомним, США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. С 1 сентября выдача виз должна возобновиться, но только в Москве.

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