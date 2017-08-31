Посол России в США предостерег от «истерических порывов» из-за закрытия дипобъектов РФ

Новый посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в ответ на закрытие российских дипломатических объектов нужно действовать спокойно.
Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ответ на решение США о закрытии российских дипломатических объектов Россия будет действовать «спокойно и профессионально».
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».
Ранее в четверг Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Вашингтон доложил, что выполнил требование РФ сократить штат своей дипмиссии, и сообщил, что следующего сокращения штата российских дипломатов в США не будет.
Ранее США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. С 1 сентября выдача виз должна возобновиться, но только в Москве.
Новый посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон примерно через час после того, как стало известно о новых ограничениях, сообщает РИА Новости. Он был назначен президентом Владимиром Путиным в августе и сменит на этом посту Сергея Кисляка, занимавшего эту должность с 2009 года.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».
Ранее в четверг Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Вашингтон доложил, что выполнил требование РФ сократить штат своей дипмиссии, и сообщил, что следующего сокращения штата российских дипломатов в США не будет.
Ранее США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. С 1 сентября выдача виз должна возобновиться, но только в Москве.
Новый посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон примерно через час после того, как стало известно о новых ограничениях, сообщает РИА Новости. Он был назначен президентом Владимиром Путиным в августе и сменит на этом посту Сергея Кисляка, занимавшего эту должность с 2009 года.
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