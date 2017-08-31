Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 21:55

    Посол России в США предостерег от «истерических порывов» из-за закрытия дипобъектов РФ

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости
    Посол России в США предостерег от «истерических порывов» <nobr>из-за</nobr> закрытия дипобъектов РФ

    Посол России в США предостерег от «истерических порывов» из-за закрытия дипобъектов РФ

    Посол России в США предостерег от «истерических порывов» <nobr>из-за</nobr> закрытия дипобъектов РФ
  • Фото РИА Новости

    • Новый посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в ответ на закрытие российских дипломатических объектов нужно действовать спокойно.

    Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ответ на решение США о закрытии российских дипломатических объектов Россия будет действовать «спокойно и профессионально».

    Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».

    Ранее в четверг Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Вашингтон доложил, что выполнил требование РФ сократить штат своей дипмиссии, и сообщил, что следующего сокращения штата российских дипломатов в США не будет.

    смотретьНовые американские санкции ударили по лояльным США россиянам и европейцам
    Новые американские санкции ударили по лояльным США россиянам и европейцам
    Ранее США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. С 1 сентября выдача виз должна возобновиться, но только в Москве.

    Новый посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон примерно через час после того, как стало известно о новых ограничениях, сообщает РИА Новости. Он был назначен президентом Владимиром Путиным в августе и сменит на этом посту Сергея Кисляка, занимавшего эту должность с 2009 года.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru