Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 20:24

    США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско

    18 комментариев
    США потребовали от России закрыть генконсульство в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско

    США потребовали от России закрыть генконсульство в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    Госдеп США потребовал в течение двух дней закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Госдепартамент США: «В духе паритета, на который ссылаются русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября».

    Также Вашингтон доложил, что выполнил предписание Москвы сократить численность дипперсонала США в РФ. Напомним, ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла число служащих посольства США в России к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций.

    смотретьПосольство США приостанавливает выдачу виз по всей России
    Посольство США приостанавливает выдачу виз по всей России
    В свою очередь США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американских дипмиссий в России.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru