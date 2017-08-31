США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско

Госдеп США потребовал в течение двух дней закрыть консульство России в
Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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Госдепартамент США: «В духе паритета, на который ссылаются русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября».
Также Вашингтон доложил, что выполнил предписание Москвы сократить численность дипперсонала США в РФ. Напомним, ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла число служащих посольства США в России к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций.
В свою очередь США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американских дипмиссий в России.
Также Вашингтон доложил, что выполнил предписание Москвы сократить численность дипперсонала США в РФ. Напомним, ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла число служащих посольства США в России к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций.
В свою очередь США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американских дипмиссий в России.
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