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  • 02.09, 16:20

    Москва выразила Вашингтону протест в связи с грядущими обысками дипсобственности РФ

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    Москва выразила Вашингтону протест в связи с грядущими обысками дипсобственности РФ

    Москва выразила Вашингтону протест в связи с грядущими обысками дипсобственности РФ

    Советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри 2 сентября был вызван в МИД России, ему вручена нота протеста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.

    На днях власти США потребовали закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме этого, американские спецслужбы решили провести обыски на заблокированной дипсобственности РФ.

    В сообщении МИД РФ говорится, что нота вручена Энтони Годфри «в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне». Отмечается, что указанное здание находится в российской государственной собственности и на него распространяется действие дипломатического иммунитета.

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    Произошедшее в Москве рассматривают как «беспрецедентную, агрессивную акцию». В МИД не исключают, что во время обысков спецслужбы США устроят провокацию, подбросив «компрометирующие предметы».

    В МИД призвали американские власти прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет российских дипучреждений.

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