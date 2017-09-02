Москва выразила Вашингтону протест в связи с грядущими обысками дипсобственности РФ

Советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри 2 сентября был вызван в МИД России, ему вручена нота протеста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.
На днях власти США потребовали закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме этого, американские спецслужбы решили провести обыски на заблокированной дипсобственности РФ.
В сообщении МИД РФ говорится, что нота вручена Энтони Годфри «в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне». Отмечается, что указанное здание находится в российской государственной собственности и на него распространяется действие дипломатического иммунитета.
Произошедшее в Москве рассматривают как «беспрецедентную, агрессивную акцию». В МИД не исключают, что во время обысков спецслужбы США устроят провокацию, подбросив «компрометирующие предметы».
В МИД призвали американские власти прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет российских дипучреждений.
В сообщении МИД РФ говорится, что нота вручена Энтони Годфри «в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне». Отмечается, что указанное здание находится в российской государственной собственности и на него распространяется действие дипломатического иммунитета.
Произошедшее в Москве рассматривают как «беспрецедентную, агрессивную акцию». В МИД не исключают, что во время обысков спецслужбы США устроят провокацию, подбросив «компрометирующие предметы».
В МИД призвали американские власти прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет российских дипучреждений.
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