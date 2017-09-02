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  • 02.09, 05:45
    В Госдепе отказались комментировать возможность обысков в консульстве РФ. США, дипломатия, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Госдепе отказались комментировать возможность обысков в консульстве РФ

    В Госдепе отказались комментировать возможность обысков в консульстве РФ

    комментировать
    В Госдепе отказались комментировать возможность обысков в консульстве РФ

    В Госдепе отказались комментировать возможность обысков в консульстве РФ

    В Госдепе отказались комментировать возможность обысков в консульстве РФ
    • Фото Associated Press © 2017

      • В Госдепартаменте США рекомендуют журналистам обращаться в ФБР по всем вопросам, связанным с возможностью обысков в здании консульства России в Сан-Франциско.

      Как пишет РИА Новости, в американском внешнеполитическом ведомстве ушли от ответа при просьбе прокомментировать заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что на заблокированной со 2 сентября дипсобственности РФ в Сан-Франциско спецслужбы США готовятся провести обыски. По информации МИД РФ, агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют дипломатический иммунитет. Сотрудникам генконсульства и их семьям предписано «на 10–12 часов покинуть занимаемые помещения».

      Представитель Госдепартамента США: «Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском».

      смотретьЗахарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве
      Захарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве
      Представитель МИД выразила протест и сообщила, что Москва оставляет за собой «возможность для ответных мер». А российский сенатор Константин Косачёв напомнил о существовании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и обязательствах США по этой Конвенции.

      Константин Косачёв, глава Комитета Совета Федерации по международным делам: «В Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а это базовый и абсолютно бесспорный документ в данной сфере, четко зафиксировано, что даже в случае войны между государствами привилегии и иммунитеты сотрудников диппредставительств сохраняются до момента их отъезда из страны пребывания».

      В ночь на 2 сентября к зданию российского консульства в Сан-Франциско вызвали пожарных. Очевидцев встревожили клубы дыма. Сотрудники консульства объяснили пожарным, что дым идет из каминной трубы и что поводов для тревоги нет.

      смотретьСША потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
      США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
      Напомним, на днях власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Белом доме объяснили, что это было решением Трампа.

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