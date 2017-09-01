К российскому консульству в Сан-Франциско вызвали пожарных

Американские СМИ сообщили, что пожарные прибыли по вызову к зданию российского консульства в
Сан-Франциско. Пожарных вызвали очевидцы, увидевшие дым, поднимающийся над зданием.
Как передает Associated Press, пожарных не пустили на территорию российского консульства в Сан-Франциско. Сотрудники консульства объяснили пожарным, что дым идет из каминной трубы и что поводов для беспокойства нет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы планируют 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско. По информации российского внешнеполитического ведомства, агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют иммунитет. Сотрудникам генконсульства и их семьям, в том числе детям, предписано на 10–12 часов покинуть занимаемые помещения.
Представитель МИД выразила протест и сообщила, что Москва «резервирует за собой возможность для ответных мер».
В Совфеде выразили уверенность, что американцы не имеют права проникать в служебные и жилые помещения Генконсульства РФ в Сан-Франциско.
Константин Косачёв, глава Комитета Совета Федерации по международным делам: «Заявленные намерения и возможные последующие действия американских властей в отношении обысков помещений Генконсульства России в Сан-Франциско являются однозначным, грубым и беспрецедентным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и обязательств США по этой Конвенции».
Напомним, власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщили в Белом доме, это решение принял президент США. При этом в Госдепе отметили, что выполнили предписание сократить численность сотрудников своих дипломатических ведомств по требованию Москвы (до 455 сотрудников). Россия приравняла число служащих посольства США к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах.Это стало ответом на расширение экономических санкций. А Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября визы вновь стали выдавать, но только в посольстве в Москве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы планируют 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско. По информации российского внешнеполитического ведомства, агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют иммунитет. Сотрудникам генконсульства и их семьям, в том числе детям, предписано на 10–12 часов покинуть занимаемые помещения.
Представитель МИД выразила протест и сообщила, что Москва «резервирует за собой возможность для ответных мер».
В Совфеде выразили уверенность, что американцы не имеют права проникать в служебные и жилые помещения Генконсульства РФ в Сан-Франциско.
Константин Косачёв, глава Комитета Совета Федерации по международным делам: «Заявленные намерения и возможные последующие действия американских властей в отношении обысков помещений Генконсульства России в Сан-Франциско являются однозначным, грубым и беспрецедентным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и обязательств США по этой Конвенции».
Напомним, власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщили в Белом доме, это решение принял президент США. При этом в Госдепе отметили, что выполнили предписание сократить численность сотрудников своих дипломатических ведомств по требованию Москвы (до 455 сотрудников). Россия приравняла число служащих посольства США к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах.Это стало ответом на расширение экономических санкций. А Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября визы вновь стали выдавать, но только в посольстве в Москве.
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