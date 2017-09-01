Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 22:10

    Захарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве

    1 комментарий

    Захарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве

    Захарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве

    В МИД РФ заявили, что американские власти создают прямую угрозу для безопасности граждан России.

    Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, американские спецслужбы решили 2 сентября провести обыск в генконсульстве в Сан-Франциско. При этом агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют иммунитет. Поэтому сотрудникам генконсульства и их семьям, в том числе детям, предписано на 10–12 часов покинуть занимаемые помещения. Захарова подчеркнула, что речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатов.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем».

    В связи с этим представитель МИД РФ выразила протест и сообщила, что Москва «резервирует за собой возможность для ответных мер».

    Также Захарова обвинила США в рейдерском захвате дорогостоящих объектов российской госсобственности и грубейшем нарушении международного права.

    смотретьБелый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп
    Белый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп
    Напомним, 31 августа американские власти потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом в Белом доме заявил, что это решение принял президент США Дональд Трамп.

    смотретьЛавров: Москва не оставит без ответа закрытие дипмиссий в США
    Лавров: Москва не оставит без ответа закрытие дипмиссий в США
    Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, было решено уравнять число служащих посольства США в России и количество сотрудников российских дипмиссий в Штатах. В Госдепе уже заявили, что выполнили это предписание. При этом Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru