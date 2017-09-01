Захарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве

В МИД РФ заявили, что американские власти создают прямую угрозу для безопасности граждан России.
Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, американские спецслужбы решили 2 сентября провести обыск в генконсульстве в Сан-Франциско. При этом агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют иммунитет. Поэтому сотрудникам генконсульства и их семьям, в том числе детям, предписано на 10–12 часов покинуть занимаемые помещения. Захарова подчеркнула, что речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатов.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем».
В связи с этим представитель МИД РФ выразила протест и сообщила, что Москва «резервирует за собой возможность для ответных мер».
Также Захарова обвинила США в рейдерском захвате дорогостоящих объектов российской госсобственности и грубейшем нарушении международного права.
Напомним, 31 августа американские власти потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом в Белом доме заявил, что это решение принял президент США Дональд Трамп.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, было решено уравнять число служащих посольства США в России и количество сотрудников российских дипмиссий в Штатах. В Госдепе уже заявили, что выполнили это предписание. При этом Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем».
В связи с этим представитель МИД РФ выразила протест и сообщила, что Москва «резервирует за собой возможность для ответных мер».
Также Захарова обвинила США в рейдерском захвате дорогостоящих объектов российской госсобственности и грубейшем нарушении международного права.
Напомним, 31 августа американские власти потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом в Белом доме заявил, что это решение принял президент США Дональд Трамп.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, было решено уравнять число служащих посольства США в России и количество сотрудников российских дипмиссий в Штатах. В Госдепе уже заявили, что выполнили это предписание. При этом Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России.
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