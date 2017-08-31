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  • 01.09, 00:57

    Белый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп

    1 комментарий
    Белый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп

    Белый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп

    Белый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп
  • Фото Reuters © 2017

    • В Белом доме заявили, что ищут пути улучшения отношений с Россией, но принимают решения «в своих интересах».

    В ходе брифинга официальный представитель администрации президента США прокомментировала требование Вашингтона о закрытии трех дипломатических объектов России в Соединённых Штатах, пишет РИА Новости.

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Это решение было принято президентом… Мы предприняли эти действия в качестве ответа на предыдущие меры РФ, которые мы восприняли с сожалением. Мы не хотим раскручивать эту спираль и надеемся на лучшие отношения. Мы ищем возможности для этого, но будем принимать решения, которые лучше для нашей страны».

    В четверг Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские здания в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Белом доме поясняли, что речь идет речь идет о торговых представительствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посольство России в США уже сообщило о том, что с 1 сентября генеральное консульство РФ в Сан-Франциско не будет принимать посетителей.
    Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ответ на решение США о закрытии российских дипломатических объектов Россия будет действовать спокойно и профессионально. А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва внимательно изучит объявленные американцами меры о закрытии дипломатических объектов России в США, после чего будет принято решение об ответной реакции.

    Ранее США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. С 1 сентября выдача виз должна возобновиться, но только в Москве.

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