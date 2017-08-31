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  • 31.08, 20:24

    Москва готовит ответ на закрытие в США дипломатических объектов России

    1 комментарий

    Москва готовит ответ на закрытие в США дипломатических объектов России

    Москва готовит ответ на закрытие в США дипломатических объектов России

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном после требования американцев закрыть консульство РФ в Сан-Франциско.

    Лавров заявил, что Москва внимательно изучит объявленные американцами меры о закрытии дипломатических объектов России в США, после чего будет сообщено об ответной реакции.

    Из сообщения МИД РФ: «Министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции».

    Ранее Госдеп США заявил, что выполнил предписание Москвы сократить численность дипперсонала США в РФ и заявил, что Москва должна до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Из сообщения Госдепа США: «После этой инициативы у обеих стран будет по три работающих консульства. При этом, несмотря на то, что не будет паритета в количестве используемых дипломатами и консульствами зданий, мы решили дать возможность российской стороне продолжить использовать некоторые здания, так как стремимся остановить ухудшение в наших отношениях».

    Напомним, ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла число служащих посольства США в России к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций.

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    Посольство США приостанавливает выдачу виз по всей России
    В свою очередь США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американских дипмиссий в России.

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