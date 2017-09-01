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  • 01.09, 17:36

    Помощник Путина обвинил США в «рейдерском захвате» российской собственности

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    • Фото РИА Новости
    Помощник Путина обвинил США в «рейдерском захвате» российской собственности

    Помощник Путина обвинил США в «рейдерском захвате» российской собственности

    Помощник Путина обвинил США в «рейдерском захвате» российской собственности
  • Фото РИА Новости

    • Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал решение США закрыть российские консульство в Сан-Франциско и заявил, что кто-то должен проявить благоразумие.

    Юрий Ушаков отметил, что США забрали уже пять объектов недвижимости, находящихся в собственности РФ, и еще один арендованный объект.

    Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «То есть всего шесть точек забрали — пять в нашей собственности и один в аренде. Просто рейдерский захват какой-то».

    Также помощник российского лидера отметил, что Москва подготовит ответ на действия США. При этом Ушаков подчеркнул, что «кто-то должен проявить благоразумие и остановить все это», передает РИА Новости.

    Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Не только собственность отняли, но и затрудняют функции, деятельность нашего посольства, диппредставительств. Будем думать, как ответить. Конечно, не хочется вообще в клинч входить, глупость какая-то, кто-то должен проявить благоразумие и остановить все это».

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    Ранее Россия приравняла число служащих посольства США к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций. В свою очередь Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновили, но только в посольстве в Москве.

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