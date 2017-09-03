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  • 03.09, 07:27

    Госдеп вызвал в здание торгпредства РФ взломщика замков

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    Госдеп вызвал в здание торгпредства РФ взломщика замков

    Госдеп вызвал в здание торгпредства РФ взломщика замков

    Представителям госдепартамента США и силовых ведомств, проводивших обыски в торгпредстве РФ в Вашингтоне, потребовались услуги службы по взлому замков.

    Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, сотрудник компании Liberty Lock&Security зашел на территорию торгового представительства с черного хода.

    Кроме того, через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.

    смотретьМИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    МИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. В субботу на этих объектах прошли обыски, которые американская сторона назвала инспекциями, а российская — «адской клоунадой».

    Госдеп подтвердил, что Россия освободила три дипобъекта, и опроверг участие в «обходе» зданий агентов ФБР. Об этом сообщает ТАСС.

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