Госдеп вызвал в здание торгпредства РФ взломщика замков

Представителям госдепартамента США и силовых ведомств, проводивших обыски в торгпредстве РФ в Вашингтоне, потребовались услуги службы по взлому замков.
Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, сотрудник компании Liberty Lock&Security зашел на территорию торгового представительства с черного хода.
Кроме того, через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.
Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. В субботу на этих объектах прошли обыски, которые американская сторона назвала инспекциями, а российская — «адской клоунадой».
Госдеп подтвердил, что Россия освободила три дипобъекта, и опроверг участие в «обходе» зданий агентов ФБР. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.
Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. В субботу на этих объектах прошли обыски, которые американская сторона назвала инспекциями, а российская — «адской клоунадой».
Госдеп подтвердил, что Россия освободила три дипобъекта, и опроверг участие в «обходе» зданий агентов ФБР. Об этом сообщает ТАСС.
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