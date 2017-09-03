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  • 03.09, 02:55

    Генконсул РФ в Сан-Франциско объявил о закрытии диппредставительства

    1 комментарий

    Генконсул РФ в Сан-Франциско объявил о закрытии диппредставительства

    Генконсул РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr> объявил о закрытии диппредставительства

    Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско прекратило свою работу, однако сотрудники, которые там проживают, смогут находиться в здании до 1 октября.

    Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров. По его словам, учреждение закрыто с 21:00 по московскому времени.

    Сергей Петров, генконсул РФ в Сан-Франциско: «Консульство как учреждение в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда. Он должен быть завершен до 1 октября».

    смотретьМИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    МИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    Ранее в генконсульстве в Сан-Франциско и торгпредстве РФ в Вашингтоне прошли обыски, которые американская сторона назвала «обходом» и «инспекцией». В Госдепе США подтвердили, что Россия передала по требованию американских властей здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. По заявлению представителя госдепартамента, проживающим в здании генконсульства дипломатам дадут «достаточное время» на сборы.

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