ППС
ТВ-Эфир
ППС
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 04:25

    Семьи дипломатов переехали из торгпредства РФ в Вашингтоне в посольство

    комментировать

    Семьи дипломатов переехали из торгпредства РФ в Вашингтоне в посольство

    Семьи дипломатов переехали из торгпредства РФ в Вашингтоне в посольство

    Шесть семей дипломатов, которые жили на территории российской торговой миссии в Вашингтоне, переехали в посольство России в США.

    Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

    Николай Лахонин: «Все они размещены на территории посольства. Все связанные с этим вопросы решены».

    смотретьМИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    МИД опубликовал видео обысков в диппредставительствах РФ в США
    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. В субботу сотрудники американских спецслужб провели на этих объектах обыски. В МИД действия американской стороны назвали «адской клоунадой».

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru