Семьи дипломатов переехали из торгпредства РФ в Вашингтоне в посольство

Шесть семей дипломатов, которые жили на территории российской торговой миссии в Вашингтоне, переехали в посольство России в США.
Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.
Николай Лахонин: «Все они размещены на территории посольства. Все связанные с этим вопросы решены».
Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. В субботу сотрудники американских спецслужб провели на этих объектах обыски. В МИД действия американской стороны назвали «адской клоунадой».
Николай Лахонин: «Все они размещены на территории посольства. Все связанные с этим вопросы решены».
Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. В субботу сотрудники американских спецслужб провели на этих объектах обыски. В МИД действия американской стороны назвали «адской клоунадой».
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