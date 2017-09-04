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  • 04.09, 07:38
    Простые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США. США, дипломатия, интервью, обыски, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПростые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США

    Простые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США

    1 комментарий
    Простые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США

    Простые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США

    Простые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США

      Мария Захарова назвала блокирование дипсобственности РФ в США рейдерским захватом.

      Такое заявление она сделала в интервью НТВ.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это рейдерский захват. Тот самый, который из наших бурных 90-х. Для США — страны, которая построена на уважении к частной собственности, это краеугольный камень вообще их национальной политики, — это вещь в принципе за гранью добра и зла».

      Тем временем простые американцы не одобряют действия своих властей. Многие называют происходящее обычной местью Белого дома.

      Джин Хэлворсен, жительница Сан-Франциско: «Просто смешно, что они зациклились на враждебности, когда миру нужна помощь».

      Кэти Визовски, жительница Сан-Франциско: «По-моему, блокировать российские генконсульства — это неправильно. Ведь они выдавали туристические визы тем, кто хотел отправиться в Россию. А теперь многие не могут выехать за пределы Соединенных Штатов даже к своим российским родственникам».

      Ранее власти США заблокировали пять объектов российской дипломатической собственности. Среди них наше генконсульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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