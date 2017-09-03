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  • 03.09, 16:32

    Захарова: США ожидают продажи дипсобственности РФ в их пользу

    2 комментария

    Захарова: США ожидают продажи дипсобственности РФ в их пользу

    Захарова: США ожидают продажи дипсобственности РФ в их пользу

    По линии Госдепа российской стороне сообщили, что ожидают продажи дипсобственности РФ, которая находится в престижных районах Сан-Франциско и Вашингтона, в свою пользу.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о планах американских властей в отношении закрытой российской дипсобственности.

    Мария Захарова: «Нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству».

    Захарова подчеркнула, что речь идет не об «однокомнатных квартирах на задворках». Они расположены в центре Вашингтона и Сан-Франциско. Объекты, связанные с так называемыми дачами, это самые респектабельные места, отметила официальный представитель МИД, добавив, что там было «так интересно проводить мероприятия».

    смотретьВ Госдепе назвали обыски в российских дипмиссиях «инспекцией»
    В Госдепе назвали обыски в российских дипмиссиях «инспекцией»
    Официальный представитель МИД также раскрыла детали обысков, которые проводились в субботу. По ее словам, спецслужбы США досматривали помещения в российских диппредставительствах в поисках взрывчатых веществ, сообщает сайт Вести.Ru.

    С Марией Захаровой.
    Когда главный инфоповод относится к внешней политике, у кого еще брать интервью? Эксклюзив сегодня в 19:00.

    Опубликовано Ирада Зейналова 3 сентября 2017 г.



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