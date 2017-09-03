Захарова: США ожидают продажи дипсобственности РФ в их пользу

По линии Госдепа российской стороне сообщили, что ожидают продажи дипсобственности РФ, которая находится в престижных районах
Сан-Франциско и Вашингтона, в свою пользу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о планах американских властей в отношении закрытой российской дипсобственности.
Мария Захарова: «Нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству».
Захарова подчеркнула, что речь идет не об «однокомнатных квартирах на задворках». Они расположены в центре Вашингтона и Сан-Франциско. Объекты, связанные с так называемыми дачами, это самые респектабельные места, отметила официальный представитель МИД, добавив, что там было «так интересно проводить мероприятия».
Официальный представитель МИД также раскрыла детали обысков, которые проводились в субботу. По ее словам, спецслужбы США досматривали помещения в российских диппредставительствах в поисках взрывчатых веществ, сообщает сайт Вести.Ru.
Мария Захарова: «Нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству».
Захарова подчеркнула, что речь идет не об «однокомнатных квартирах на задворках». Они расположены в центре Вашингтона и Сан-Франциско. Объекты, связанные с так называемыми дачами, это самые респектабельные места, отметила официальный представитель МИД, добавив, что там было «так интересно проводить мероприятия».
Официальный представитель МИД также раскрыла детали обысков, которые проводились в субботу. По ее словам, спецслужбы США досматривали помещения в российских диппредставительствах в поисках взрывчатых веществ, сообщает сайт Вести.Ru.
С Марией Захаровой.Опубликовано Ирада Зейналова 3 сентября 2017 г.
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