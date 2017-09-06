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  • 06.09, 21:44

    Захарова: спецслужбы США ведут себя как оккупанты в консульстве в Сан-Франциско

    2 комментария
    Захарова: спецслужбы США ведут себя как оккупанты в консульстве в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    Захарова: спецслужбы США ведут себя как оккупанты в консульстве в Сан-Франциско

    Захарова: спецслужбы США ведут себя как оккупанты в консульстве в <nobr>Сан-Франциско</nobr>
  • Фото: ТАСС

    • В МИД РФ возмущены вторжением американских спецслужб в закрытое генконсульство в Сан-Франциско.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что то, что в Госдепе назвали «осмотрами» или «инспекциями», на деле обернулось обысками от подвалов до чердаков. По словам Захаровой, агенты ФБР заглядывали во все уголки и вскрывали потолочные перекрытия. При этом «люди в штатском» остаются в помещениях и сейчас, а по периметру дежурят вооруженные полицейские.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Внутри служебных помещений генконсульства в Сан-Франциско американцы ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру. Агенты спецслужб США разгуливают по крыше. Иначе говоря, ведут себя как оккупанты».

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    Также представитель МИД РФ обвинила «в грубой лжи» американских официальных лиц, которые заявляли, что российские дипломаты якобы сами позволили агентам войти в помещения. Как рассказала Захарова, сотрудникам генконсульства угрожали взломом с применением спецсредств. При этом в жилой части здания находились маленькие дети сотрудников, безопасность которых в случае силового штурма оказалась бы под угрозой.

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    Представитель МИД РФ заявила, что оправдания «таким возмутительным акциям нет и быть не может», и поинтересовалась у представителей Вашингтона, не стали бы они возражать против подобных «инспекций» в зданиях дипломатических и консульских представительств США в России.

    Напомним, в конце августа власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. Этот шаг в Вашингтоне назвали ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек.

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    Владимир Путин назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. При этом российский лидер не исключил, что РФ пойдет на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.

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