Захарова: спецслужбы США ведут себя как оккупанты в консульстве в Сан-Франциско

В МИД РФ возмущены вторжением американских спецслужб в закрытое генконсульство в
Сан-Франциско.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что то, что в Госдепе назвали «осмотрами» или «инспекциями», на деле обернулось обысками от подвалов до чердаков. По словам Захаровой, агенты ФБР заглядывали во все уголки и вскрывали потолочные перекрытия. При этом «люди в штатском» остаются в помещениях и сейчас, а по периметру дежурят вооруженные полицейские.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Внутри служебных помещений генконсульства в Сан-Франциско американцы ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру. Агенты спецслужб США разгуливают по крыше. Иначе говоря, ведут себя как оккупанты».
Также представитель МИД РФ обвинила «в грубой лжи» американских официальных лиц, которые заявляли, что российские дипломаты якобы сами позволили агентам войти в помещения. Как рассказала Захарова, сотрудникам генконсульства угрожали взломом с применением спецсредств. При этом в жилой части здания находились маленькие дети сотрудников, безопасность которых в случае силового штурма оказалась бы под угрозой.
Представитель МИД РФ заявила, что оправдания «таким возмутительным акциям нет и быть не может», и поинтересовалась у представителей Вашингтона, не стали бы они возражать против подобных «инспекций» в зданиях дипломатических и консульских представительств США в России.
Напомним, в конце августа власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. Этот шаг в Вашингтоне назвали ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек.
Владимир Путин назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. При этом российский лидер не исключил, что РФ пойдет на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Внутри служебных помещений генконсульства в Сан-Франциско американцы ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру. Агенты спецслужб США разгуливают по крыше. Иначе говоря, ведут себя как оккупанты».
Также представитель МИД РФ обвинила «в грубой лжи» американских официальных лиц, которые заявляли, что российские дипломаты якобы сами позволили агентам войти в помещения. Как рассказала Захарова, сотрудникам генконсульства угрожали взломом с применением спецсредств. При этом в жилой части здания находились маленькие дети сотрудников, безопасность которых в случае силового штурма оказалась бы под угрозой.
Представитель МИД РФ заявила, что оправдания «таким возмутительным акциям нет и быть не может», и поинтересовалась у представителей Вашингтона, не стали бы они возражать против подобных «инспекций» в зданиях дипломатических и консульских представительств США в России.
Напомним, в конце августа власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. Этот шаг в Вашингтоне назвали ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек.
Владимир Путин назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. При этом российский лидер не исключил, что РФ пойдет на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
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