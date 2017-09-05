Путин: Москва обратится в суд из-за изъятия дипсобственности РФ в США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена обратиться в суд в связи с изъятием дипломатических объектов России в США.
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По словам российского лидера, изъятие дипломатических объектов РФ в США грубо нарушает имущественные права российской стороны.
Владимир Путин: «Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система».
Подобные действия США президент России расценил как беспрецедентные, так как «американская сторона лишила российское государство права пользоваться своим имуществом».
Владимир Путин: «То, что сделали американцы, сократили нашу миссию, это их дело, но сделали они это в хамской манере. Но что можно требовать от людей, путающих Австрию с Австралией. Это не украшает наших американских партнеров. Это говорит о низком уровне политической культуры части американского истеблишмента».
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.
Владимир Путин: «Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система».
Подобные действия США президент России расценил как беспрецедентные, так как «американская сторона лишила российское государство права пользоваться своим имуществом».
Владимир Путин: «То, что сделали американцы, сократили нашу миссию, это их дело, но сделали они это в хамской манере. Но что можно требовать от людей, путающих Австрию с Австралией. Это не украшает наших американских партнеров. Это говорит о низком уровне политической культуры части американского истеблишмента».
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.
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