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  • 04.09, 04:37

    Полиция оцепила служебную часть генконсульства РФ в Сан-Франциско

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    Полиция оцепила служебную часть генконсульства РФ в Сан-Франциско

    Полиция оцепила служебную часть генконсульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    Служебная часть генерального консульства РФ в Сан-Франциско контролируется властями США и оцеплена полицией.

    Об этом генеральный консул Сергей Петров рассказал РИА Новости. По его словам, «в жилой части продолжают жить сотрудники», которым разрешили остаться там до 1 октября.

    Генконсул подчеркнул, что «происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм». Петров сообщил, что теперь сотрудники консульства «будут закрывать все текущие административно-хозяйственные дела» — прекращение аренды квартир, закрытие счетов и продажу машин.

    Он также призвал россиян не волноваться из-за закрытия генконсульства в Сан-Франциско и подождать с оформлением документов 2–3 месяца.

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