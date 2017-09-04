Полиция оцепила служебную часть генконсульства РФ в Сан-Франциско

Служебная часть генерального консульства РФ в
Сан-Франциско контролируется властями США и оцеплена полицией.
Об этом генеральный консул Сергей Петров рассказал РИА Новости. По его словам, «в жилой части продолжают жить сотрудники», которым разрешили остаться там до 1 октября.
Генконсул подчеркнул, что «происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм». Петров сообщил, что теперь сотрудники консульства «будут закрывать все текущие административно-хозяйственные дела» — прекращение аренды квартир, закрытие счетов и продажу машин.
Он также призвал россиян не волноваться из-за закрытия генконсульства в Сан-Франциско и подождать с оформлением документов 2–3 месяца.
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу на этих дипломатических объектах прошли обыски.
Генконсул подчеркнул, что «происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм». Петров сообщил, что теперь сотрудники консульства «будут закрывать все текущие административно-хозяйственные дела» — прекращение аренды квартир, закрытие счетов и продажу машин.
Он также призвал россиян не волноваться из-за закрытия генконсульства в Сан-Франциско и подождать с оформлением документов 2–3 месяца.
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу на этих дипломатических объектах прошли обыски.
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