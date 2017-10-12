С торгпредства РФ в Вашингтоне сняли российский флаг

В Госдепартаменте США заявили, что российские флаги с заблокированных дипломатических объектов снимали «со всем уважением».
В посольстве РФ в Вашингтоне подтвердили информацию о том, что со здания российского торгпредства в Вашингтоне снят российский флаг, пишет ТАСС.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства России в США: «Подтверждаю эту информацию».
До этого российский триколор власти США сняли со здания генконсульства в Сан-Франциско.
В Госдепартаменте США подтвердили, что флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско сняли именно представители американских властей. В американском внешнеполитическом ведомстве при этом заявили, что процедура была проведена «при демонстрации должного уважения к государственной символике России».
Российские дипломаты назвали «крайне недружественным шагом» срыв российских флагов со здания генконсульства РФ в Сан-Франциско, выразили протест и потребовали немедленно вернуть флаги на российские дипломатические объекты.
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Здания по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства РФ в Нью-Йорке, которое было арендовано у США. Российские дипломаты заявили о незаконных обысках, проведенных сотрудниками ФБР. В Госдепе утверждают, что обысков не было и что это была «просто инспекция». Вашингтон считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Россия намеревается решить вопрос в суде.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства России в США: «Подтверждаю эту информацию».
До этого российский триколор власти США сняли со здания генконсульства в Сан-Франциско.
В Госдепартаменте США подтвердили, что флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско сняли именно представители американских властей. В американском внешнеполитическом ведомстве при этом заявили, что процедура была проведена «при демонстрации должного уважения к государственной символике России».
Российские дипломаты назвали «крайне недружественным шагом» срыв российских флагов со здания генконсульства РФ в Сан-Франциско, выразили протест и потребовали немедленно вернуть флаги на российские дипломатические объекты.
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Здания по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства РФ в Нью-Йорке, которое было арендовано у США. Российские дипломаты заявили о незаконных обысках, проведенных сотрудниками ФБР. В Госдепе утверждают, что обысков не было и что это была «просто инспекция». Вашингтон считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Россия намеревается решить вопрос в суде.
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