Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    С торгпредства РФ в Вашингтоне сняли российский флаг

    3 комментария
    • Фото: AgnosticPreachersKid / wikipedia.org
    С торгпредства РФ в Вашингтоне сняли российский флаг

    С торгпредства РФ в Вашингтоне сняли российский флаг

    С торгпредства РФ в Вашингтоне сняли российский флаг
  • Фото: AgnosticPreachersKid / wikipedia.org

    • В Госдепартаменте США заявили, что российские флаги с заблокированных дипломатических объектов снимали «со всем уважением».

    В посольстве РФ в Вашингтоне подтвердили информацию о том, что со здания российского торгпредства в Вашингтоне снят российский флаг, пишет ТАСС.

    Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства России в США: «Подтверждаю эту информацию».

    До этого российский триколор власти США сняли со здания генконсульства в Сан-Франциско.

    В Госдепартаменте США подтвердили, что флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско сняли именно представители американских властей. В американском внешнеполитическом ведомстве при этом заявили, что процедура была проведена «при демонстрации должного уважения к государственной символике России».

    смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Российские дипломаты назвали «крайне недружественным шагом» срыв российских флагов со здания генконсульства РФ в Сан-Франциско, выразили протест и потребовали немедленно вернуть флаги на российские дипломатические объекты.

    Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Здания по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства РФ в Нью-Йорке, которое было арендовано у США. Российские дипломаты заявили о незаконных обысках, проведенных сотрудниками ФБР. В Госдепе утверждают, что обысков не было и что это была «просто инспекция». Вашингтон считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Россия намеревается решить вопрос в суде.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru