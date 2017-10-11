Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско

Российские дипломаты назвали «крайне недружественным шагом» срыв российских флагов со здания генконсульства РФ в
Сан-Франциско.
Российская сторона выразила протест и требует немедленно вернуть флаги на российские дипломатические объекты в Сан-Франциско. Об этом говорится на официальной странице в Facebook посольства РФ в Вашингтоне.
Заявление посольства РФ в США: «Американской стороне направлен решительный протест, в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь».
Ранее сообщалось, что МИД РФ не отказывается от намерения подать в суд в связи с изъятием у РФ здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Ведомство уже договорилось с американскими юристами, выразившими готовность сотрудничать. Кроме того, в МИД РФ ведомство рассматривают возможность закрытия одного из консульств США в РФ.
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Российские дипломаты заявили о незаконных обысках, которые провели сотрудники ФБР. В Госдепартаменте факт проведения обысков отрицают и говорят, что это была «инспекция». Вашингтон считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. При этом здания по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства РФ в Нью-Йорке, которое было в аренде.
Заявление посольства РФ в США: «Американской стороне направлен решительный протест, в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь».
Ранее сообщалось, что МИД РФ не отказывается от намерения подать в суд в связи с изъятием у РФ здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Ведомство уже договорилось с американскими юристами, выразившими готовность сотрудничать. Кроме того, в МИД РФ ведомство рассматривают возможность закрытия одного из консульств США в РФ.
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Российские дипломаты заявили о незаконных обысках, которые провели сотрудники ФБР. В Госдепартаменте факт проведения обысков отрицают и говорят, что это была «инспекция». Вашингтон считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. При этом здания по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства РФ в Нью-Йорке, которое было в аренде.
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