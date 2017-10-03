Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско

Представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что агенты ФБР не входили в Генеральное консульство РФ в
Сан-Франциско, и что взлома замков на этом объекте не было.
Хизер Нойерт: «Мы не взламывали замки, никакие сотрудники ФБР не участвовали; действовали (сотрудники Госдепа — ред.) по дипломатической безопасности. Они просто прошлись, осмотрелись, цель — удостовериться, что люди здесь больше не живут, и они сделали это».
При этом она заявила, что представители американских властей вошли на территорию генконсульства, поскольку время, отведенное для отъезда российских дипломатов и членов их семей, истекло.
Ранее МИД РФ выразил протест по поводу действий властей США, захвативших все помещения Генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В ведомстве напомнили, что с декабря прошлого года в США были захвачены уже пять дипломатических объектов, которые являются собственностью России.
МИД РФ: «Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск. Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они — захватчики. Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол».
В Москве выразили решительный протест в связи с действиями США и отметили, что оставляют за собой право на ответ. В МИД отметили, что краеугольным камнем дипломатии всегда был принцип взаимности, поэтому «американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились» на аналогичные действия c их представительствами на территории РФ.
При этом она заявила, что представители американских властей вошли на территорию генконсульства, поскольку время, отведенное для отъезда российских дипломатов и членов их семей, истекло.
Ранее МИД РФ выразил протест по поводу действий властей США, захвативших все помещения Генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В ведомстве напомнили, что с декабря прошлого года в США были захвачены уже пять дипломатических объектов, которые являются собственностью России.
МИД РФ: «Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск. Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они — захватчики. Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол».
В Москве выразили решительный протест в связи с действиями США и отметили, что оставляют за собой право на ответ. В МИД отметили, что краеугольным камнем дипломатии всегда был принцип взаимности, поэтому «американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились» на аналогичные действия c их представительствами на территории РФ.
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