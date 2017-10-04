Посольство РФ опубликовало фото вторжения властей США в генконсульство в Сан-Франциско

Посольство РФ в Вашингтоне ответило на комментарий официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в российском генеральном консульстве в
Сан-Франциско.
Как говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter, «для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите». Сообщение снабжено фотографией здания консульства.
Также посольство разместило многочасовое видео, из которого следует, что представители властей США находились в консульской резиденции всю ночь. Там же видно, как человек подвергает воздействию замок на главных воротах. Все это делается в присутствии двух сотрудников Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США, которые охраняют ворота. При этом на территорию постоянно входят какие-то люди.
Ранее Науэрт заявила, что причина проникновения сотрудников Госдепартамента США в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что „никаких замков не ломали“».
В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
To learn where & when «they did’t break locks, just walked through, looked🔄 (@statedeptspox) follow @MFA_Russia— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 4 октября 2017 г.
➡️https://t.co/Aaoyg64XWF pic.twitter.com/QqKnT1Y1mb
Также посольство разместило многочасовое видео, из которого следует, что представители властей США находились в консульской резиденции всю ночь. Там же видно, как человек подвергает воздействию замок на главных воротах. Все это делается в присутствии двух сотрудников Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США, которые охраняют ворота. При этом на территорию постоянно входят какие-то люди.
Ранее Науэрт заявила, что причина проникновения сотрудников Госдепартамента США в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что „никаких замков не ломали“».
В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
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