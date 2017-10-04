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    Посольство РФ опубликовало фото вторжения властей США в генконсульство в Сан-Франциско

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    • Фото: @rusembusa /twitter.com
    Посольство РФ опубликовало фото вторжения властей США в генконсульство в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    Посольство РФ опубликовало фото вторжения властей США в генконсульство в Сан-Франциско

    Посольство РФ опубликовало фото вторжения властей США в генконсульство в <nobr>Сан-Франциско</nobr>
  • Фото: @rusembusa /twitter.com

    • Посольство РФ в Вашингтоне ответило на комментарий официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.

    Как говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter, «для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите». Сообщение снабжено фотографией здания консульства.




    Также посольство разместило многочасовое видео, из которого следует, что представители властей США находились в консульской резиденции всю ночь. Там же видно, как человек подвергает воздействию замок на главных воротах. Все это делается в присутствии двух сотрудников Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США, которые охраняют ворота. При этом на территорию постоянно входят какие-то люди.

    Ранее Науэрт заявила, что причина проникновения сотрудников Госдепартамента США в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что „никаких замков не ломали“».

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    «Ужас на крыльях ночи»: МИД РФ обвинил США в новом вторжении в генконсульство
    В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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