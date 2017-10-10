Лавров напомнил Тиллерсону о требовании вернуть дипсобственность РФ

Ситуацию в Сирии и на Украине, а также обстановку на Корейском полуострове обсудили по телефону главы внешнеполитических ведомств России и США.
В беседе Сергей Лавров напомнил Рексу Тиллерсону о требовании Москвы вернуть незаконно изъятую в США российскую дипсобственность. Министр отметил, что Россия оставляет за собой право подать в суд.
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредство в столице и Нью-Йорке. Российские дипломаты также заявляют о незаконных обысках, которые провели сотрудники ФБР. В Госдепартаменте обыски отрицают и говорят, что это была инспекция.
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредство в столице и Нью-Йорке. Российские дипломаты также заявляют о незаконных обысках, которые провели сотрудники ФБР. В Госдепартаменте обыски отрицают и говорят, что это была инспекция.
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