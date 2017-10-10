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Деловое утро НТВ
    Лавров напомнил Тиллерсону о требовании вернуть дипсобственность РФ. Лавров, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров напомнил Тиллерсону о требовании вернуть дипсобственность РФ

    Лавров напомнил Тиллерсону о требовании вернуть дипсобственность РФ

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    Лавров напомнил Тиллерсону о требовании вернуть дипсобственность РФ

    Лавров напомнил Тиллерсону о требовании вернуть дипсобственность РФ

    Лавров напомнил Тиллерсону о требовании вернуть дипсобственность РФ

      Ситуацию в Сирии и на Украине, а также обстановку на Корейском полуострове обсудили по телефону главы внешнеполитических ведомств России и США.

      В беседе Сергей Лавров напомнил Рексу Тиллерсону о требовании Москвы вернуть незаконно изъятую в США российскую дипсобственность. Министр отметил, что Россия оставляет за собой право подать в суд.

      Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредство в столице и Нью-Йорке. Российские дипломаты также заявляют о незаконных обысках, которые провели сотрудники ФБР. В Госдепартаменте обыски отрицают и говорят, что это была инспекция.

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