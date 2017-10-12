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    США заявили о готовности вернуть России снятые с дипмиссий флаги

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    США заявили о готовности вернуть России снятые с дипмиссий флаги

    США заявили о готовности вернуть России снятые с дипмиссий флаги

    Американские власти проинформировали российское посольство о готовности вернуть государственные флаги, которые были сняты с дипломатических учреждений.

    В Госдепартаменте заявили, что будут рады «вернуть флаги в распоряжение российского правительства».

    При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что дипломаты могут забрать флаги, когда им будет удобно, передает ТАСС.

    Напомним, накануне с консульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, которые были закрыты по распоряжению американских властей, были сняты российские флаги. При этом в Госдепе заверили, что сделали это «при демонстрации должного уважения», а флаги находятся внутри зданий на хранении.

    смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные враждебные и недружественные действия направлены на дальнейший подрыв российско-американских отношений. В МИД РФ же сообщили, что Москва готовит ответ на этот шаг американских властей, а также подчеркнули, что расценивают произошедшее как надругательство над государственными символами России. А Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий властей, распорядившихся сорвать государственные флаги.

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