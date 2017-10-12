Захарова назвала надругательством снятие флагов России в США

Москва расценивает снятие флагов с российской дипломатической собственности в США как враждебный шаг и надругательство над российскими государственными символами и готовит ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В связи с действиями США в отношении российских дипломатических зданий Москва напомнила Вашингтону о принципе взаимности.
Мария Захарова: «Русский народ, конечно, терпеливый, но не до бесконечности, особенно когда видит такие ковбойские манеры. Мы неоднократно напоминали, что принцип взаимности всегда был и остается краеугольным для дипломатии. Американские спецслужбы ворвались на территорию российских дипломатических объектов, подвергли их обыску, срывали флаги. Таким образом, США согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории России. Российская сторона определится с ответными действиями».
В Госдепартаменте США признали, что убрали триколоры, но утверждают, что сделали это «при демонстрации должного уважения». Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, сейчас государственные символы России хранятся внутри зданий. В российском посольстве подчеркнули, что новый выпад противоречит заявлениям Вашингтона о желании наладить двусторонние отношения с Москвой.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Вчера стало известно о новой, я могу официально заявить, враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений: с ранее захваченных агентами американских спецслужб зданий торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги. Расцениваем происшедшее как надругательство над государственными символами России, уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала».
Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке американские власти закрыли 3 сентября, а также потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе в штате Калифорния, а также дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи.
Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. При этом они по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое находилось в аренде.
Мария Захарова: «Русский народ, конечно, терпеливый, но не до бесконечности, особенно когда видит такие ковбойские манеры. Мы неоднократно напоминали, что принцип взаимности всегда был и остается краеугольным для дипломатии. Американские спецслужбы ворвались на территорию российских дипломатических объектов, подвергли их обыску, срывали флаги. Таким образом, США согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории России. Российская сторона определится с ответными действиями».
В Госдепартаменте США признали, что убрали триколоры, но утверждают, что сделали это «при демонстрации должного уважения». Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, сейчас государственные символы России хранятся внутри зданий. В российском посольстве подчеркнули, что новый выпад противоречит заявлениям Вашингтона о желании наладить двусторонние отношения с Москвой.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Вчера стало известно о новой, я могу официально заявить, враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений: с ранее захваченных агентами американских спецслужб зданий торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги. Расцениваем происшедшее как надругательство над государственными символами России, уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала».
Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке американские власти закрыли 3 сентября, а также потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе в штате Калифорния, а также дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи.
Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. При этом они по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое находилось в аренде.
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