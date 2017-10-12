Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов. МИД РФ, США, дипломатия, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов

    В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов

    1 комментарий
    В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов

    В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов

    В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов

      Российское посольство в США потребовало незамедлительно вернуть флаги на здание нашего торгпредства в Вашингтоне.

      Накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в американской столице российские флаги были сняты. Заявление российского посольства размещено в Twitter. Там же опубликовано фото объектов дипсобственности РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско без флагов.




      В Госдепартаменте не объяснили, чем вызван такой шаг, не уточнили, когда российские государственные символы будут возвращены на место, а также заявили, что флаги находятся в зданиях на хранении. Американской стороне дипломаты направили протест. В российском МИДе подчеркнули, что рассматривают снятие флагов «как крайне недружественный шаг», и потребовали вернуть их на место.

      смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
      Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
      В начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. Хотя в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что не давали разрешение на снятие с объектов дипломатического иммунитета.

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru