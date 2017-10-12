В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов

Российское посольство в США потребовало незамедлительно вернуть флаги на здание нашего торгпредства в Вашингтоне.
Накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в американской столице российские флаги были сняты. Заявление российского посольства размещено в Twitter. Там же опубликовано фото объектов дипсобственности РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско без флагов.
В Госдепартаменте не объяснили, чем вызван такой шаг, не уточнили, когда российские государственные символы будут возвращены на место, а также заявили, что флаги находятся в зданиях на хранении. Американской стороне дипломаты направили протест. В российском МИДе подчеркнули, что рассматривают снятие флагов «как крайне недружественный шаг», и потребовали вернуть их на место.
В начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. Хотя в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что не давали разрешение на снятие с объектов дипломатического иммунитета.
Российский флаг сегодня сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне. Требуем прекратить провокационные анти🇷🇺 действия pic.twitter.com/RPPpbnAQc8— Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 11 октября 2017 г.
В Госдепартаменте не объяснили, чем вызван такой шаг, не уточнили, когда российские государственные символы будут возвращены на место, а также заявили, что флаги находятся в зданиях на хранении. Американской стороне дипломаты направили протест. В российском МИДе подчеркнули, что рассматривают снятие флагов «как крайне недружественный шаг», и потребовали вернуть их на место.
В начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. Хотя в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что не давали разрешение на снятие с объектов дипломатического иммунитета.
Комментарии