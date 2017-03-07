Отношения Малайзии и КНДР оказались на грани полного разрыва

Сегодня дипломатический конфликт между Северной Кореей и Малайзией вышел на новый, тревожный уровень. Власти КНДР фактически взяли в осаду малазийское посольство в Пхеньяне, в ответ в
Куала-Лумпуре опечатали дипмиссию северян. Отношения между двумя странами теперь на грани полного разрыва. Эксперты уже всерьез предрекают чуть ли не начало атомной войны, а в конфликт втягиваются все новые и новые страны.
Северная Корея теряет последних друзей: ее посольство в дружественной Малайзии оцепила полиция, дипломатическая машина пытается выехать — ее не выпускают, северокорейский консул громко препирается с полицейскими — его не выпускают в город. Полиция подозревает, что в дипмиссии укрылись организаторы громкого убийства: сотрудник посольства, служащий северокорейской авиакомпании и еще один человек.
Нур Джазлан Мохаммед, заместитель министра внутренних дел Малайзии: «У нас есть неофициальные данные о том, что они здесь, но надо физически подтвердить их присутствие».
Это последние участники заговора по устранению брата северокорейского правителя: две женщины, плеснувшие в лицо Ким Чен Наму ядом, арестованы, четверо бежали в день убийства, еще трое могут находиться в посольстве. Чтобы заполучить их, полиция готова на все, кроме штурма посольства.
Халид Абу Бакар, начальник полицейского департамента Малайзии: «Мы уже доставили в посольство ордер на арест и теперь будем ждать. Если надо ждать пять лет, подождем пять лет. Кто-то из них обязательно появится».
Старший брат северокорейского правителя — беглец, чуть ли не диссидент и очевидный претендент на власть — был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура боевым отравляющим веществом VX — это оружие массового поражения. Северная Корея не признает, что убитый — член правящей семьи, хотя, по некоторым данным, добивается выдачи его тела, и говорит, что этот человек, скорее всего, сам умер от инфаркта.
На всякий случай Пхеньян закрыл выезд всем малайзийцам, которых смог найти. Их оказалось 11 — девять из посольства и двое сотрудников ООН. В Малайзии это расценили как захват заложников и закрыли выезд всем гражданам Северной Кореи, а их в Малайзии — около тысячи.
Ахмад Захид Хамиди, вице-премьер Малайзии: «Мы столкнулись со страной, которая нарушила нормы дипломатии. У нас нет выбора. Мы хотим ясно заявить: не принижайте наш суверенитет».
Жители Северной Кореи даже не узнали, что последняя страна, с которой у них еще был безвизовый режим, так на них обиделась: государственные СМИ ничего об этом не рассказали, зато показали, как лидер страны Ким Чен Ын лично присутствует при запуске баллистических ракет.
Четыре ракеты, как объяснили в Пхеньяне, были запущены для отработки ударов по базам «империалистических агрессоров» США в Японии. Ближе всех к этой цели подобралась ракета, упавшая в 300 километрах от японских берегов.
Не прошло и суток после запуска, как США доставили в Южную Корею свои противоракетные системы. Они якобы эффективно борются с ракетами средней и малой дальности даже на завершающем этапе полета. У них такие мощные радары, что Китай расценил американские системы как угрозу себе и выступил с протестом. Как всегда в неопределенной ситуации, Северная Корея на всякий случай пригрозила США ядерной войной.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Морозова.
Нур Джазлан Мохаммед, заместитель министра внутренних дел Малайзии: «У нас есть неофициальные данные о том, что они здесь, но надо физически подтвердить их присутствие».
Это последние участники заговора по устранению брата северокорейского правителя: две женщины, плеснувшие в лицо Ким Чен Наму ядом, арестованы, четверо бежали в день убийства, еще трое могут находиться в посольстве. Чтобы заполучить их, полиция готова на все, кроме штурма посольства.
Халид Абу Бакар, начальник полицейского департамента Малайзии: «Мы уже доставили в посольство ордер на арест и теперь будем ждать. Если надо ждать пять лет, подождем пять лет. Кто-то из них обязательно появится».
Старший брат северокорейского правителя — беглец, чуть ли не диссидент и очевидный претендент на власть — был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура боевым отравляющим веществом VX — это оружие массового поражения. Северная Корея не признает, что убитый — член правящей семьи, хотя, по некоторым данным, добивается выдачи его тела, и говорит, что этот человек, скорее всего, сам умер от инфаркта.
На всякий случай Пхеньян закрыл выезд всем малайзийцам, которых смог найти. Их оказалось 11 — девять из посольства и двое сотрудников ООН. В Малайзии это расценили как захват заложников и закрыли выезд всем гражданам Северной Кореи, а их в Малайзии — около тысячи.
Ахмад Захид Хамиди, вице-премьер Малайзии: «Мы столкнулись со страной, которая нарушила нормы дипломатии. У нас нет выбора. Мы хотим ясно заявить: не принижайте наш суверенитет».
Жители Северной Кореи даже не узнали, что последняя страна, с которой у них еще был безвизовый режим, так на них обиделась: государственные СМИ ничего об этом не рассказали, зато показали, как лидер страны Ким Чен Ын лично присутствует при запуске баллистических ракет.
Четыре ракеты, как объяснили в Пхеньяне, были запущены для отработки ударов по базам «империалистических агрессоров» США в Японии. Ближе всех к этой цели подобралась ракета, упавшая в 300 километрах от японских берегов.
Не прошло и суток после запуска, как США доставили в Южную Корею свои противоракетные системы. Они якобы эффективно борются с ракетами средней и малой дальности даже на завершающем этапе полета. У них такие мощные радары, что Китай расценил американские системы как угрозу себе и выступил с протестом. Как всегда в неопределенной ситуации, Северная Корея на всякий случай пригрозила США ядерной войной.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Морозова.
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