КНДР и Малайзия обменялись санкциями

Международный скандал, который разразился между КНДР и Малайзией в середине февраля, стремительно обостряется.
Полиция Малайзии опечатала посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре, запретив всем сотрудникам его покидать. Правоохранители уже сняли специальные желтые ленты, которыми несколько часов назад обнесли посольство, но дипломатам по-прежнему нельзя покидать здание.
В полиции Малайзии заявили, что внутри укрываются трое подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского лидера. Он погиб в машине скорой помощи после того, как в аэропорту Куала-Лумпура его отравили неким веществом. Криминалисты выяснили, что это нервно-паралитический яд VX.
Малазийские власти заявили, что Пхеньян отказывается сотрудничать со следствием. По некоторым данным, Ким Чен Нам на родине был в опале и поэтому последние годы проживал за рубежом.
Полиция выдала ордер на задержание одного северокорейского дипломата и сотрудника авиакомпании этой страны. В ближайшие часы полицейские планируют установить личности всех, кто находится в посольстве.
Оба государства за последние сутки успели обменяться агрессивными санкциями. Оцепление здание посольства само по себе считается ответной мерой на действия КНДР. На днях из Малайзии выдворили посла Северной Кореи, после чего КНДР запретила выезд из страны гражданам Малайзии. Последовала симметричная реакция — гражданам КНДР также запретили покидать Малайзию. И сегодня же премьер этой страны созвал экстренное заседание Совбеза. Он заявил, что Северная Корея фактически взяла его сограждан в заложники.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
В полиции Малайзии заявили, что внутри укрываются трое подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского лидера. Он погиб в машине скорой помощи после того, как в аэропорту Куала-Лумпура его отравили неким веществом. Криминалисты выяснили, что это нервно-паралитический яд VX.
Малазийские власти заявили, что Пхеньян отказывается сотрудничать со следствием. По некоторым данным, Ким Чен Нам на родине был в опале и поэтому последние годы проживал за рубежом.
Полиция выдала ордер на задержание одного северокорейского дипломата и сотрудника авиакомпании этой страны. В ближайшие часы полицейские планируют установить личности всех, кто находится в посольстве.
Оба государства за последние сутки успели обменяться агрессивными санкциями. Оцепление здание посольства само по себе считается ответной мерой на действия КНДР. На днях из Малайзии выдворили посла Северной Кореи, после чего КНДР запретила выезд из страны гражданам Малайзии. Последовала симметричная реакция — гражданам КНДР также запретили покидать Малайзию. И сегодня же премьер этой страны созвал экстренное заседание Совбеза. Он заявил, что Северная Корея фактически взяла его сограждан в заложники.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
Комментарии