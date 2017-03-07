КНДР запретила гражданам Малайзии покидать страну

МИД КНДР наложил временный запрет на выезд граждан Малайзии из страны в ответ на блокировку своего посольства в
Куала-Лумпуре.
Полиция Малайзии опечатала здание посольства Северной Кореи и запретила его сотрудникам покидать здание, утверждая, что в нем укрываются три гражданина КНДР, разыскиваемых в связи с делом о гибели, предположительно, брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. Ранее власти Малайзии объявили посла КНДР персона нон грата, и он покинул страну.
КНДР в ответ на это временно запретила малайзийским гражданам покидать страну, подчеркнув при этом, что дипломаты и граждане Малайзии могут работать и жить, как и прежде, в обычном режиме. По предварительным данным, в Северной Корее находятся 11 малайзийцев.
Центральное телеграфное агентство Кореи: «Всем гражданам Малайзии, находящимся на территории КНДР, временно запрещается покидать страну до тех пор, пока не будет найдено правильное решение в отношении происшествия в Малайзии».
В заявлении МИД также выражается надежда, что власти Малайзии разберутся с делом об убийстве «справедливо и своевременно, основываясь на доброй воле».
Премьер Малайзии Наджиб Тун Разак созвал экстренное заседание совета безопасности страны и заявил, что власти Северной Кореи удерживают на своей территории малайзийцев в качестве заложников.
Наджиб Разак также подчеркнул, что дал распоряжение полиции не допускать выезда из страны северокорейских граждан «до тех пор, пока мы не удостоверимся в безопасности всех наших граждан, находящихся в Северной Корее».
КНДР в ответ на это временно запретила малайзийским гражданам покидать страну, подчеркнув при этом, что дипломаты и граждане Малайзии могут работать и жить, как и прежде, в обычном режиме. По предварительным данным, в Северной Корее находятся 11 малайзийцев.
Центральное телеграфное агентство Кореи: «Всем гражданам Малайзии, находящимся на территории КНДР, временно запрещается покидать страну до тех пор, пока не будет найдено правильное решение в отношении происшествия в Малайзии».
В заявлении МИД также выражается надежда, что власти Малайзии разберутся с делом об убийстве «справедливо и своевременно, основываясь на доброй воле».
Премьер Малайзии Наджиб Тун Разак созвал экстренное заседание совета безопасности страны и заявил, что власти Северной Кореи удерживают на своей территории малайзийцев в качестве заложников.
Наджиб Разак также подчеркнул, что дал распоряжение полиции не допускать выезда из страны северокорейских граждан «до тех пор, пока мы не удостоверимся в безопасности всех наших граждан, находящихся в Северной Корее».
Комментарии