Китай пригрозил ответить США на размещение ПРО в Южной Корее

МИД Китая выступил с резким осуждением размещения противоракетной системы США THAAD в Южной Корее и пообещал принять ответные меры.
Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР: «Мы выступаем решительно против размещения американской системы ПРО THAAD. Мы примем необходимые меры для защиты своих интересов безопасности».
Шуан подчеркнул, что США придется нести ответственность за возникновение последствий принятого решения. Он призвал отказаться от процесса размещения и не следовать «по неправильному пути», передает РИА Новости.
приступил к размещению систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи. Этот процесс был начат после того, как Пхеньян провел пуски нескольких ракет типа «Скад», способных преодолевать расстояние в 1000 километров.
Шуан подчеркнул, что США придется нести ответственность за возникновение последствий принятого решения. Он призвал отказаться от процесса размещения и не следовать «по неправильному пути», передает РИА Новости.
приступил к размещению систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи. Этот процесс был начат после того, как Пхеньян провел пуски нескольких ракет типа «Скад», способных преодолевать расстояние в 1000 километров.
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