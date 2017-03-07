США начали размещение систем ПРО THAAD в Южной Корее

Вашингтон в ответ на провокацию Пхеньяна приступил к размещению систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи.
Об этом во вторник заявило Тихоокеанское командование США. Отмечается, что вчерашние пуски ракет со стороны КНДР «лишь подтвердили правильность прошлогоднего решения о размещении THAAD в Южной Корее», передает «Интерфакс».
Первая партия компонентов батарей THAAD уже доставлена на военную базу США в Южной Корее.
Южная Корея и США договорились о размещении THAAD в прошлом году. Против выступает Китай, по мнению Пекина, это нарушает стратегический баланс сил в регионе.
Напомним, в ночь на понедельник в КНДР прошли запуски четырех ракет типа «Скад», способных преодолевать расстояние в 1000 километров. Власти Северной Кореи заявили, что таким образом отрабатывали нанесение ударов по военным базам США в Японии.
Первая партия компонентов батарей THAAD уже доставлена на военную базу США в Южной Корее.
Южная Корея и США договорились о размещении THAAD в прошлом году. Против выступает Китай, по мнению Пекина, это нарушает стратегический баланс сил в регионе.
Напомним, в ночь на понедельник в КНДР прошли запуски четырех ракет типа «Скад», способных преодолевать расстояние в 1000 километров. Власти Северной Кореи заявили, что таким образом отрабатывали нанесение ударов по военным базам США в Японии.
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