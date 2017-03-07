Малайзийская полиция пообещала добиться допроса всех дипломатов КНДР

Отношения Малайзии и Северной Кореи резко обострились за последние сутки. Полиция
Куала-Лумпура оцепила посольство КНДР. Дипломатам запретили покидать здание.
Малайзийские власти намерены допросить всех северокорейских дипломатов, находящихся в здании. Шеф полиции уже заявил, что силовики готовы дежурить у посольства КНДР в Куала-Лумпуре хоть пять лет. Следователи уверены, что в дипмиссии скрываются подозреваемые, которые могут быть причастны к смерти старшего брата северокорейского лидера.
Ким Чен Нам погиб 13 февраля в машине скорой помощи, после того как в аэропорту Куала-Лумпура его отравили, по предположению местных криминалистов, нервно-паралитическим ядом VX. По некоторым данным, Ким Чен Нам на родине был в опале и последние годы проживал за границей.
Малазийские власти заявили, что Пхеньян отказывается сотрудничать со следствием, и позже даже назвали в качестве подозреваемых нескольких граждан КНДР — дипломатов и сотрудников северокорейской авиакомпании. Их сейчас и пытаются найти в посольстве — здание оцепили и никого не выпускают.
Политические эксперты уверены, что международного скандала уже не избежать. За последние сутки обе страны уже обменялись довольно агрессивными санкциями. Из Малайзии выдворили посла КНДР. Пхеньян тем временем запретил покидать страну гражданам Малайзии. Куала-Лумпур решился на такой же шаг в отношении северокорейцев. Кроме того, премьер Малайзии собрал экстренное заседание совбеза. Он назвал действия КНДР полным неуважением международного права и дипломатических норм и заявил, что Северная Корея фактически взяла его сограждан в заложники.
Ким Чен Нам погиб 13 февраля в машине скорой помощи, после того как в аэропорту Куала-Лумпура его отравили, по предположению местных криминалистов, нервно-паралитическим ядом VX. По некоторым данным, Ким Чен Нам на родине был в опале и последние годы проживал за границей.
Малазийские власти заявили, что Пхеньян отказывается сотрудничать со следствием, и позже даже назвали в качестве подозреваемых нескольких граждан КНДР — дипломатов и сотрудников северокорейской авиакомпании. Их сейчас и пытаются найти в посольстве — здание оцепили и никого не выпускают.
Политические эксперты уверены, что международного скандала уже не избежать. За последние сутки обе страны уже обменялись довольно агрессивными санкциями. Из Малайзии выдворили посла КНДР. Пхеньян тем временем запретил покидать страну гражданам Малайзии. Куала-Лумпур решился на такой же шаг в отношении северокорейцев. Кроме того, премьер Малайзии собрал экстренное заседание совбеза. Он назвал действия КНДР полным неуважением международного права и дипломатических норм и заявил, что Северная Корея фактически взяла его сограждан в заложники.
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