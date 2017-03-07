КНДР назвала целью ракетных испытаний базы США в Японии

Власти КНДР заявили, что осуществленные накануне запуски баллистических ракет проводились с целью отработки потенциального удара по военным базам США в Японии.
Об этом сообщило агентство Рёнхап.
запуск баллистических ракет. КНДР запустила в восточном направлении четыре ракеты, которые пролетели порядка 1 тыс. км. Три из них упали в акватории исключительной экономической зоны Японии.
(URGENT) N. Korea claims it conducted missile launch exercise to strike U.S. military base in Japan https://t.co/rXkQ0PZIrT— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 6 марта 2017 г.
запуск баллистических ракет. КНДР запустила в восточном направлении четыре ракеты, которые пролетели порядка 1 тыс. км. Три из них упали в акватории исключительной экономической зоны Японии.
Комментарии