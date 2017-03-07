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  • 07.03, 01:47

КНДР назвала целью ракетных испытаний базы США в Японии

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  • Фото Reuters © 2017, Kim Hong-Ji
КНДР назвала целью ракетных испытаний базы США в Японии

КНДР назвала целью ракетных испытаний базы США в Японии

КНДР назвала целью ракетных испытаний базы США в Японии
  • Фото Reuters © 2017, Kim Hong-Ji

    • Власти КНДР заявили, что осуществленные накануне запуски баллистических ракет проводились с целью отработки потенциального удара по военным базам США в Японии.

    Об этом сообщило агентство Рёнхап.


    В понедельник утром Северная Корея провела второй за год запуск баллистических ракет. КНДР запустила в восточном направлении четыре ракеты, которые пролетели порядка 1 тыс. км. Три из них упали в акватории исключительной экономической зоны Японии.

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