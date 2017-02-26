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  • 26.02, 14:34
Химоружие убило брата лидера КНДР Ким Чен Нама за 20 минут. Малайзия, Северная Корея, отравление, убийства и покушения, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Химоружие убило брата лидера КНДР Ким Чен Нама за 20 минут

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Химоружие убило брата лидера КНДР Ким Чен Нама за 20 минут

Химоружие убило брата лидера КНДР Ким Чен Нама за 20 минут

    Эксперты министерства здравоохранения Малайзии сообщили, что Ким Чен Нам скончался через 20 минут после нападения на него в аэропорту.

    Доха отравляющего вещества, которым отравили старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама была настолько высока, что у Ким Чен Нама отказало не только сердце, но и легкие и все остальные органы. Он умер за 15–20 минут, сообщает РИА Новости.

    Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам рассказал Assotiated Press, что Ким Чен Нама отравили ядом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием. При этом убийцы использовали очень большую дозу вещества.

    Сегодня эксперты-химики подтвердили, что в пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего, есть отравляющее вещество VX. При этом малайзийская полиция склоняется к выводу, что яд был произведен в Малайзии.

    13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи узнали проживавшего до сих пор в Макао Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Его личность официально не подтверждена, по паспорту он значился как Ким Чхоль.

    На Ким Чен Нама напали в аэропорту Куала-Лумпура две женщины. Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью, через несколько минут мужчина потерял сознание и умер по пути в больницу. По делу об убийстве Ким Чен Нама подозревают восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзи и гражданин КНДР, уже задержаны. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства.

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