Эксперты министерства здравоохранения Малайзии сообщили, что Ким Чен Нам скончался через 20 минут после нападения на него в аэропорту.
Доха отравляющего вещества, которым отравили старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама была настолько высока, что у Ким Чен Нама отказало не только сердце, но и легкие и все остальные органы. Он умер за 15–20 минут, сообщает РИА Новости.
Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам рассказал Assotiated Press, что Ким Чен Нама отравили ядом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием. При этом убийцы использовали очень большую дозу вещества.
отравляющее вещество VX. При этом малайзийская полиция склоняется к выводу, что яд был произведен в Малайзии.
13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи узнали проживавшего до сих пор в Макао Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Его личность официально не подтверждена, по паспорту он значился как Ким Чхоль.
восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзи и гражданин КНДР, уже задержаны. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства.
Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам рассказал Assotiated Press, что Ким Чен Нама отравили ядом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием. При этом убийцы использовали очень большую дозу вещества.
отравляющее вещество VX. При этом малайзийская полиция склоняется к выводу, что яд был произведен в Малайзии.
13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи узнали проживавшего до сих пор в Макао Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Его личность официально не подтверждена, по паспорту он значился как Ким Чхоль.
восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзи и гражданин КНДР, уже задержаны. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства.
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