    Трамп назвал «глупыми» тех, кто советовал ему не звонить Путину. Путин, Трамп Дональд, Трамп Меланья, Финляндия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп назвал «глупыми» тех, кто советовал ему не звонить Путину

    Трамп назвал «глупыми» тех, кто советовал ему не звонить Путину

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    Трамп назвал «глупыми» тех, кто советовал ему не звонить Путину

    Трамп назвал «глупыми» тех, кто советовал ему не звонить Путину

      Президент США Дональд Трамп назвал «глупцами» всех своих помощников, советовавших ему не звонить Владимиру Путину.

      Как пишет The New York Times, во время беседы лидеров России и США в марте речь зашла о сотрудниках администрации Белого дома, которые советовали Трампу не говорить по телефону с Путиным. Издание утверждает, что президент США в ходе разговора заявил: «Это глупые люди, их не следует слушать».

      Разговор состоялся в марте по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Американский лидер тогда также высказался за улучшение отношений между странами.

      Накануне американские СМИ назвали состав делегации США, которая должна прибыть на переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

      смотретьПомощник президента США рассказал, чего хочет Трамп от встречи с Путиным
      Помощник президента США рассказал, чего хочет Трамп от встречи с Путиным
      Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки. Как ранее сообщал посол США в России Джон Хантсман, лидеры проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Это будет первая полноформатная встреча двух президентов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидерам предстоит «серьезный разговор». А президент США уже делал заявления, выражая уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет прекрасно.

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