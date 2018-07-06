«Все сделаем прекрасно»: Трамп сделал прогноз на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп уверен, что предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет прекрасно. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Монтане.
Дональд Трамп, президент США: «Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно. Эти глупые люди, как им еще объяснить, что ладить с Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошо, а не плохо».
Он также добавил, что «был готов к этому всю жизнь», передает телеканал Fox News.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе.
Он также добавил, что «был готов к этому всю жизнь», передает телеканал Fox News.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе.
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