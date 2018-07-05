Хантсман: Путин и Трамп встретятся один на один

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.
Джон Хантсман: «Трамп примет участие во встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным, потом пройдут встреча в расширенном составе и рабочий ланч с президентом Путиным».
По словам Хантсмана, Трамп стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США. Глава Белого дома хочет понять, желает ли Россия прогресса в двусторонних отношениях.
Джон Хантсман: «Трамп надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, чтобы улучшить мир и безопасность в мире».
В то же время источник в американской администрации не исключил, что встреча лидеров может привести к «конкретным договоренностям» и даже изменить атмосферу двусторонних отношений, передает РИА Новости.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Мэр города уже заявил, что встреча подобного уровня — отличный шанс для Хельсинки показать себя миру. При этом точное место встречи пока не называется.
Ян Вапаавуори, мэр Хельсинки: «Когда самые защищенные люди в мире прибывают в любую точку мира, ясно, что в этих местах предпринимаются большие усилия для безопасности. Город к этому готов в сотрудничестве с полицией».
Освещать встречу будут около 2000 журналистов со всего мира.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой хочет понять позицию Москвы и донести позицию Вашингтона. Он добавил, что если это приведет к каким-либо прорывным решениям, то это будет «отлично».
По словам Хантсмана, Трамп стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США. Глава Белого дома хочет понять, желает ли Россия прогресса в двусторонних отношениях.
Джон Хантсман: «Трамп надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, чтобы улучшить мир и безопасность в мире».
В то же время источник в американской администрации не исключил, что встреча лидеров может привести к «конкретным договоренностям» и даже изменить атмосферу двусторонних отношений, передает РИА Новости.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Мэр города уже заявил, что встреча подобного уровня — отличный шанс для Хельсинки показать себя миру. При этом точное место встречи пока не называется.
Ян Вапаавуори, мэр Хельсинки: «Когда самые защищенные люди в мире прибывают в любую точку мира, ясно, что в этих местах предпринимаются большие усилия для безопасности. Город к этому готов в сотрудничестве с полицией».
Освещать встречу будут около 2000 журналистов со всего мира.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой хочет понять позицию Москвы и донести позицию Вашингтона. Он добавил, что если это приведет к каким-либо прорывным решениям, то это будет «отлично».
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