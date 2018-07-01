Помощник президента США рассказал, чего хочет Трамп от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хочет понять позицию Москвы и донести позицию Вашингтона.
Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Заявление было сделано в эфире телеканала Fox News.
Джон Болтон: «Дональд Трамп хочет понять российскую позицию и — что, возможно, более важно — он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу позицию».
Болтон добавил: если это приведет к каким-либо прорывным решениям, то это будет «отлично». При этом ключевым моментом он назвал сам факт встречи, которая состоится спустя полтора года после начала работы администрации Трампа.
Болтон также рассказал, что Владимир Путин на встрече с ним проявил доброжелательность, был поднят широкий спектр вопросов, по некоторым из которых позиции Москвы и Вашингтона «очень сильно расходятся». По другим же вопросам, по словам Болтона, есть возможность для какого-то прогресса.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье. По словам Дмитрия Пескова, лидерам на встрече в Хельсинки предстоит серьезный разговор.
Джон Болтон: «Дональд Трамп хочет понять российскую позицию и — что, возможно, более важно — он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу позицию».
Болтон добавил: если это приведет к каким-либо прорывным решениям, то это будет «отлично». При этом ключевым моментом он назвал сам факт встречи, которая состоится спустя полтора года после начала работы администрации Трампа.
Болтон также рассказал, что Владимир Путин на встрече с ним проявил доброжелательность, был поднят широкий спектр вопросов, по некоторым из которых позиции Москвы и Вашингтона «очень сильно расходятся». По другим же вопросам, по словам Болтона, есть возможность для какого-то прогресса.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье. По словам Дмитрия Пескова, лидерам на встрече в Хельсинки предстоит серьезный разговор.
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