    Песков анонсировал серьезный разговор между Путиным и Трампом. переговоры, ООН, Сирия, Путин, Песков, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков анонсировал серьезный разговор между Путиным и Трампом

    Песков анонсировал серьезный разговор между Путиным и Трампом

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Песков анонсировал серьезный разговор между Путиным и Трампом

    Песков анонсировал серьезный разговор между Путиным и Трампом

    Песков анонсировал серьезный разговор между Путиным и Трампом
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу на встрече в Хельсинки предстоит серьезный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам».

      По его словам, к предстоящей встрече идет «серьезная подготовка».

      Также Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны данные CNN о планах Трампа по Сирии.

      Дмитрий Песков: «Не понимаю, на чем зиждется сообщение канала. Нам ничего не известно, но точно, Сирия комплексно будет обсуждаться, тут сомнений нет».

      Постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может стать отправной точкой в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном.

      Василий Небензя: «Мы сознаем, как трудно для самого президента Трампа идти на эту встречу с учетом внутриполитических событий в США. Президент Трамп заявлял ранее о стремлении содействовать налаживанию отношений с Россией, что отвечает интересам США, отвечает интересам России и всего мира. И могу сказать, что мы удовлетворены тем, что он наконец принял такое решение».

      Он выразил надежду, что предстоящая встреча позволит достичь подвижек не только в сфере двусторонних отношений, но и в международной политике.

      Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье». При этом телеканал CNN сообщил, что Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии.

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