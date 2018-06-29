Песков анонсировал серьезный разговор между Путиным и Трампом

Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу на встрече в Хельсинки предстоит серьезный разговор. Об этом заявил
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам».
По его словам, к предстоящей встрече идет «серьезная подготовка».
Также Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны данные CNN о планах Трампа по Сирии.
Дмитрий Песков: «Не понимаю, на чем зиждется сообщение канала. Нам ничего не известно, но точно, Сирия комплексно будет обсуждаться, тут сомнений нет».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может стать отправной точкой в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном.
Василий Небензя: «Мы сознаем, как трудно для самого президента Трампа идти на эту встречу с учетом внутриполитических событий в США. Президент Трамп заявлял ранее о стремлении содействовать налаживанию отношений с Россией, что отвечает интересам США, отвечает интересам России и всего мира. И могу сказать, что мы удовлетворены тем, что он наконец принял такое решение».
Он выразил надежду, что предстоящая встреча позволит достичь подвижек не только в сфере двусторонних отношений, но и в международной политике.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье». При этом телеканал CNN сообщил, что Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии.
По его словам, к предстоящей встрече идет «серьезная подготовка».
Также Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны данные CNN о планах Трампа по Сирии.
Дмитрий Песков: «Не понимаю, на чем зиждется сообщение канала. Нам ничего не известно, но точно, Сирия комплексно будет обсуждаться, тут сомнений нет».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может стать отправной точкой в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном.
Василий Небензя: «Мы сознаем, как трудно для самого президента Трампа идти на эту встречу с учетом внутриполитических событий в США. Президент Трамп заявлял ранее о стремлении содействовать налаживанию отношений с Россией, что отвечает интересам США, отвечает интересам России и всего мира. И могу сказать, что мы удовлетворены тем, что он наконец принял такое решение».
Он выразил надежду, что предстоящая встреча позволит достичь подвижек не только в сфере двусторонних отношений, но и в международной политике.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье». При этом телеканал CNN сообщил, что Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии.
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