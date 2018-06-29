СМИ: Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии

Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным.
Как передает CNN со ссылкой на дипломатические источники, президент США Дональд Трамп хотел бы использовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии.
По сведениям телеканала, Трамп уже обсуждал на этой неделе вопрос вывода американских войск из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Тогда говорилось о том, чтобы позволить Дамаску вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России того, что базирующимся там боевикам позволят покинуть регион.
Эксперты телеканала говорят, что Трамп также рассчитывает на то, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, «не позволив проникнуть туда проиранским силам». В Белом доме эти сообщения СМИ пока не комментировали.
Сам же Трамп, который находится в штате Висконсин на новом предприятии тайваньской компании Foxconn, собирающей технику компании Apple, ответил на несколько вопросов прессы о планируемой встрече с российским лидером.
Дональд Трамп, президент США: «Мы с нетерпением ждем встречи. Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно».
Накануне стало известно, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье». А постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что встреча
двух лидеров давно назрела и выразил надежду на то, что после саммита начнется активный двусторонний диалог и на других уровнях.
По сведениям телеканала, Трамп уже обсуждал на этой неделе вопрос вывода американских войск из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Тогда говорилось о том, чтобы позволить Дамаску вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России того, что базирующимся там боевикам позволят покинуть регион.
Эксперты телеканала говорят, что Трамп также рассчитывает на то, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, «не позволив проникнуть туда проиранским силам». В Белом доме эти сообщения СМИ пока не комментировали.
Сам же Трамп, который находится в штате Висконсин на новом предприятии тайваньской компании Foxconn, собирающей технику компании Apple, ответил на несколько вопросов прессы о планируемой встрече с российским лидером.
Дональд Трамп, президент США: «Мы с нетерпением ждем встречи. Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно».
Накануне стало известно, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье». А постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что встреча
двух лидеров давно назрела и выразил надежду на то, что после саммита начнется активный двусторонний диалог и на других уровнях.
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