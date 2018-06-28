Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля

Стало известно о дате и месте проведения
российско-американского саммита.
Президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля, говорится в сообщении Кремля. О предстоящем саммите также сообщили в Белом доме.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что выбранное место саммита является очень удобным для обеих сторон. Ожидается, что встреча продлится несколько часов: планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция.
Накануне Владимир Путин во время разговора с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном передал привет Дональду Трампу и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.
Ожидается, что главы двух государств будут говорить о стратегической стабильности, контроле над ядерным оружием, а также ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.
Сегодня вице-президент США Майк Пенс добавил, что американский лидер также планирует обсудить с Путиным предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, сообщает Bloomberg.
Кроме того, стало известно, что в настоящий момент прорабатывается встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео. Переговоры должны пройти в преддверии российско-американского саммита.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что выбранное место саммита является очень удобным для обеих сторон. Ожидается, что встреча продлится несколько часов: планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция.
Накануне Владимир Путин во время разговора с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном передал привет Дональду Трампу и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.
Ожидается, что главы двух государств будут говорить о стратегической стабильности, контроле над ядерным оружием, а также ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.
Сегодня вице-президент США Майк Пенс добавил, что американский лидер также планирует обсудить с Путиным предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, сообщает Bloomberg.
Кроме того, стало известно, что в настоящий момент прорабатывается встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео. Переговоры должны пройти в преддверии российско-американского саммита.
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